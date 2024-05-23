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Сколько штрафов может получить один человек за неявку в ТЦК

23 мая 2024 03:46
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Штрафы за нарушение закона о мобилизации - за что и сколько придется платить
Очереди в ТЦК в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

За нарушение закона о мобилизации военнообязанные будут получать штрафы. Любое невыполнение норм закона будет считаться административным правонарушением.

Считается ли неявка в ТЦК одним нарушением и одним штрафом или длительным нарушением со множеством наказаний, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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"В административном праве есть такое явление, как продолжающееся правонарушение. То есть человек один раз не выполнил предписание и за два месяца не появился, это, по сути, является одним продолжающимся правонарушением. Но у нас нигде нет ограничения того, что ТЦК будут пытаться связаться с такими лицами или совершать какие-то действия и снова констатировать факт невыполнения требований закона. И потому эти штрафы будут идти…" — сказала юрист.

юрист Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, закон об усилении штрафов за уклонение от мобилизации вступил в силу, и сейчас много обсуждений возможной уголовной ответственности за отказ от призыва. Адвокат Алексей Шалару объяснил, какое наказание предусмотрено за уклонение от мобилизации.

Как мы писали ранее, адвокат Роман Ухов заявил, что военнообязанный не может отказаться от повестки, если вручение проходит законно. То есть, если повестка заполнена правильно, то отказ от нее будет считаться нарушением закона о мобилизации.

штрафы
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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