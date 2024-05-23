Штрафи за порушення закону про мобілізаію - за що і скільки доедеться платити

Черги в ТЦК у Києі. Фото: Новини.LIVE

За порушення закону про мобілізацію військовозобов'язані будуть отримувати штрафи. Будь-яке невиконання норм закону вважатиметься адміністративним правопорушенням.

Чи вважається неявка до ТЦК одним порушенням і одним штрафом чи тривалим порушенням з безліччю покарань, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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"В адміністративному праві є таке явище, як триваюче правопорушення. Тобто людина один раз не виконала припис і за два місяці не з'явилася, це, по суті, є одне триваюче правопорушення. Але у нас ніде немає обмеження того, що ТЦК будуть намагатися зв'язуватися з такими особами або вчиняти якісь дії та знову констатувати факт невиконання вимог закону. І тому ці штрафи будуть іти…" — сказала юристка.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, закон про посилення штрафів за ухилення від мобілізації набув чинності, й зараз багато обговорень щодо можливої кримінальної відповідальності за відмову від призову. Адвокат Олексій Шалару пояснив, яке покарання передбачене за ухилення від мобілізації.

Як ми писали раніше, адвокат Роман Ухов заявив, що військовозобов'язаний не може відмовитися від повістки, якщо вручення відбувається законно. Тобто якщо повістка заповнена правильно, то відмова від неї буде вважатися порушенням закону про мобілізацію.