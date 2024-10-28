Как быстро мобилизованных можно отправлять на фронт

Сколько длится обучение перед отправкой на фронт
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно закону №11434, срок проведения общей мобилизации в Украине продлен с 12 августа 2024 года еще на 90 дней, а именно до 9 ноября. Согласно закону, после мобилизации и перед отправкой на фронт новобранцы должны пройти обучение.
Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 апреля 2024 года.
Военное обучение может длиться до трех месяцев
Все мобилизованные граждане перед отправкой на фронт должны пройти базовую военную подготовку. Срок общей подготовки составляет не менее одного месяца. В случае профессиональной подготовки этот срок может быть продлен еще на два месяца.
Законом запрещено отправлять новобранцев на фронт сразу после мобилизации.
Стоит отметить, что в случае отправки на фронт без получения базовой военной подготовки мобилизованный имеет право обратиться к командиру воинской части с рапортом о том, что не проходил службу в Вооруженных силах Украины, не имеет боевого опыта и подпадает под категорию тех, кто должен получить базовое обучение.
После этого мобилизованный должен быть исключен из списков личного состава части и направлен в учебный центр. Если реакции на рапорт нет, можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины или к адвокату.
Напомним, в Украине существует ряд оснований, позволяющих военным демобилизоваться. Для увольнения нужно собрать пакет документов, подтверждающих основания для демобилизации.
Ранее Новини.LIVE писали, что штрафы от ТЦК будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.
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