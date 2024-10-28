Как быстро мобилизованных можно отправлять на фронт

Украинские военные на тренировке. Фото: МО Украины

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Согласно закону №11434, срок проведения общей мобилизации в Украине продлен с 12 августа 2024 года еще на 90 дней, а именно до 9 ноября. Согласно закону, после мобилизации и перед отправкой на фронт новобранцы должны пройти обучение.

Об этом говорится в Законе Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", который Президент Украины Владимир Зеленский подписал 16 апреля 2024 года.

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Разъяснение МО. Фото: скриншот

Военное обучение может длиться до трех месяцев

Все мобилизованные граждане перед отправкой на фронт должны пройти базовую военную подготовку. Срок общей подготовки составляет не менее одного месяца. В случае профессиональной подготовки этот срок может быть продлен еще на два месяца.

Законом запрещено отправлять новобранцев на фронт сразу после мобилизации.

Стоит отметить, что в случае отправки на фронт без получения базовой военной подготовки мобилизованный имеет право обратиться к командиру воинской части с рапортом о том, что не проходил службу в Вооруженных силах Украины, не имеет боевого опыта и подпадает под категорию тех, кто должен получить базовое обучение.

После этого мобилизованный должен быть исключен из списков личного состава части и направлен в учебный центр. Если реакции на рапорт нет, можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины или к адвокату.

Напомним, в Украине существует ряд оснований, позволяющих военным демобилизоваться. Для увольнения нужно собрать пакет документов, подтверждающих основания для демобилизации.

Ранее Новини.LIVE писали, что штрафы от ТЦК будут налагаться в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.