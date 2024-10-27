ТЦК посилить мобілізацію в Україні, вважають експерти

Перевірка документів. Ілюстраційне фото: УНІАН

Діяльність ТЦК, найімовірніше, збільшиться через посилення мобілізації. Експерти зазначають, що без жорстких заходів не обійтися.

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові фахівці Владислав Селезньов і Петро Черник.

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Як можуть посилити мобілізацію

Експерти зазначають, що протягом останнього року в Україні багаторазово змінювалися методи мобілізації. До наявних методів додавалися нові, і не виключено, що згодом процес оповіщення знову оновиться.

"За словами одного з народних депутатів, кількість громадян, які підлягають мобілізації, за останній місяць зменшилася. Відбувається зниження кількості мобілізованих, що веде до активізації роботи ТЦК спільно з представниками Нацполіції", — припускає Селезньов.

За його словами, занадто сильне зростання обсягів мобілізації може негативно позначитися на тому, що навчальні центри не зможуть впоратися з розміщенням призовників.

Чи будуть працівники ТЦК вдиратися в житло

Останнім часом у соціальних мережах користувачі з різних регіонів час від часу цікавляться, чи мають право представники ТЦК входити до приватного житла.

"Українське законодавство визначає, за яких умов, зокрема представники правоохоронних органів, можуть заходити в приватне житло. Я вважаю, що в цьому плані серйозних змін не буде", — каже Селезньов.

На його думку, діятиме та сама схема: блокпости, перевірка документів, раптові перевірки в різних місцях. Згідно із законодавством, немає чітко визначених місць, де може проводитися оповіщення.

Військовий експерт Петро Черник у коментарі щодо можливих нових дій держави в питанні мобілізації зазначив, що мобілізація необхідна, альтернативи немає. Він підкреслив, що жодна значна світова війна не обійшлася без мобілізації. Ніхто, крім нас, війни не виграє, тому є сенс знизити мобілізаційний вік до 23 років, сказав Черник.

Нагадаємо, в Україні триває аудит критично важливих підприємств. Після 15 листопада компанії можуть втратити можливість бронювати своїх працівників, а процедура може зазнати змін.

Також студенти українських вишів мають право на відстрочку. Однак деякі з них можуть бути мобілізовані.