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ТЦК посилять мобілізацію — що зміниться для ухилянтів

27 жовтня 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ТЦК посилить мобілізацію в Україні, вважають експерти
Перевірка документів. Ілюстраційне фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Діяльність ТЦК, найімовірніше, збільшиться через посилення мобілізації. Експерти зазначають, що без жорстких заходів не обійтися. 

Про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові фахівці Владислав Селезньов і Петро Черник. 

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Експерти зазначають, що протягом останнього року в Україні багаторазово змінювалися методи мобілізації. До наявних методів додавалися нові, і не виключено, що згодом процес оповіщення знову оновиться. 

"За словами одного з народних депутатів, кількість громадян, які підлягають мобілізації, за останній місяць зменшилася. Відбувається зниження кількості мобілізованих, що веде до активізації роботи ТЦК спільно з представниками Нацполіції", — припускає Селезньов.

За його словами, занадто сильне зростання обсягів мобілізації може негативно позначитися на тому, що навчальні центри не зможуть впоратися з розміщенням призовників.

Чи будуть працівники ТЦК вдиратися в житло

Останнім часом у соціальних мережах користувачі з різних регіонів час від часу цікавляться, чи мають право представники ТЦК входити до приватного житла.

"Українське законодавство визначає, за яких умов, зокрема представники правоохоронних органів, можуть заходити в приватне житло. Я вважаю, що в цьому плані серйозних змін не буде", — каже Селезньов.

На його думку, діятиме та сама схема: блокпости, перевірка документів, раптові перевірки в різних місцях. Згідно із законодавством, немає чітко визначених місць, де може проводитися оповіщення. 

Військовий експерт Петро Черник у коментарі щодо можливих нових дій держави в питанні мобілізації зазначив, що мобілізація необхідна, альтернативи немає. Він підкреслив, що жодна значна світова війна не обійшлася без мобілізації. Ніхто, крім нас, війни не виграє, тому є сенс знизити мобілізаційний вік до 23 років, сказав Черник. 

Нагадаємо, в Україні триває аудит критично важливих підприємств. Після 15 листопада компанії можуть втратити можливість бронювати своїх працівників, а процедура може зазнати змін. 

Також студенти українських вишів мають право на відстрочку. Однак деякі з них можуть бути мобілізовані.

ТЦК та СП військовозобов'язані ухилянти мобілізація війна в Україні

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02:12 Боєць з Харкова самовільно залишив частину — який вирок суду

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

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