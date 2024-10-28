Як швидко мобілізованих можна відправляти на фронт

Українські військові на тренуванні. Фото: МО України

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Відповідно до закону №11434, строк проведення загальної мобілізації в Україні продовжено з 12 серпня 2024 року ще на 90 днів, а саме — до 9 листопада. Згідно з законом, після мобілізації та перед відправленням на фронт новобранці мають пройти навчання.

Про це йдеться у Законі України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який Президент України Володимир Зеленський підписав 16 квітня 2024 року.

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Роз'яснення МО. Фото: скриншот

Військовий вишкіл може тривати до трьох місяців

Усі мобілізовані громадяни перед відправкою на фронт мають пройти базову військову підготовку. Строк загальної підготовки становить щонайменше один місяць. У разі професійної підготовки цей термін може бути продовжено ще на два місяці.

Законом заборонено відправляти новобранців на фронт відразу після мобілізації.

Варто зазначити, що у разі відправлення на фронт без отримання базової військової підготовки мобілізований має право звернутися до командира військової частини з рапортом про те, що не проходив службу у Збройних силах України, не має бойового досвіду та підпадає під категорію тих, хто має отримати базове навчання.

Після цього мобілізований має бути виключений зі списків особового складу частини та направлений до навчального центру. Якщо реакції на рапорт немає, можна звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України або до адвоката.

Нагадаємо, в Україні існує є низка підстав, які дозволяють військовим демобілізуватися. Для звільнення потрібно зібрати пакет документів, що підтверджують підстави для демобілізації.

Раніше Новини.LIVE писали, що штрафи від ТЦК накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення.