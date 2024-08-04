Мобилизация в Украине — сколько мужчин уволились, чтобы избежать призыва

Мужчины на улице. Фото: EPA/UPG

Около 800 тысяч украинских мужчин ушли в "подполье", чтобы избежать призыва, сменив адрес проживания и устроившись на оплачиваемую наличными работу. Это привело к тому, что сотрудники военкоматов нацелились на компании, где работники официально оформлены и физически присутствуют на заводе.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха в интервью Financial Times.

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В парламент подан законопроект, который позволит компаниям платить военный сбор в размере 20 000 гривен (487 долларов) за каждого работника в месяц, чтобы обезопасить их от призыва в армию. Второй законопроект предлагает освободить от уплаты военного сбора всех украинских мужчин, которые получают зарплату более 36 500 гривен.

Но интенсивные дебаты о том, что должно быть на первом месте — завод или фронт, экономика или война — не утихают.

Наталуха считает, что если правительство выберет один из вариантов экономических льгот, то, скорее всего, это будет второй, по которому от призыва освобождаются мужчины, которые получают больше определенной заработной платы. Это связано с тем, что это будет стимулировать людей выйти из теневой экономики, задекларировать свои доходы и начать платить налоги.

Представители бизнеса отмечают, что изменение системы необходимо для защиты экономики и обеспечения финансирования Вооруженных сил Украины.