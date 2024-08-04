Мобилизация в Украине 2024 — нардепы могут отменить службу в армии для двух категорий мобилизованных

Заседание Верховной Рады. Фото: оф.сайт Верховной Рады Украины

Верховная Рада может отменить службу в армии для новой категории мобилизованных. На рассмотрении в парламенте находится документ, который запретит призывать военнообязанных срочников 18-25 лет и выпускников военных кафедр.

Об этом рассказал секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, нардеп от фракции "Голос" Роман Костенко в интервью NV.

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Как сказал нардеп, документ будут рассматриваться в понедельник, 5 августа.

"У него будет история запрета призыва вот этих военнообязанных. И норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение. Сейчас мы рассматриваем такой вопрос", — говорит парламентарий.

Костенко заверил, что 19-летних ребят не мобилизуют в ВСУ, а служба останется только по собственному желанию.

"Я думаю, что людей 19 лет среди мобилизованных нет, потому что эта история закончилась как раз с 2022 года. Уже такие справки не давали, что человек ограничен годным в военное время и непригоден в мирное время. Они издавались до 2022 года. В чем была проблема? У нас запрещен призыв призывников 18-25 лет. Призывник — это человек, не служивший в армии, не имеющий военного билета, не имеющий военной кафедры. И он не призывается, только по собственному желанию", — отметил он.

Нардеп акцентировал, что по закону эта категория — военнообязанная, поэтому они были призваны.

"Есть эта категория людей, получивших, например, в 20 лет военный билет, что они ограниченно годны во время военного положения, а непригодны во время мирного, и в армию на срочную службу он не уйдет. Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники", — объяснил он.