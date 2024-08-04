Мобілізація в Україні — скільки чоловіків вдалися до звільнення, аби уникнути призову

Чоловіки на вулиці. Фото: EPA/UPG

Близько 800 тисяч українських чоловіків пішли в "підпілля", щоб уникнути призову, змінивши адресу проживання і влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою. Це призвело до того, що співробітники військкоматів націлилися на компанії, де працівники офіційно оформлені і фізично присутні на заводі.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в інтерв'ю Financial Times.

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До парламенту подано законопроєкт, який дозволить компаніям сплачувати військовий збір у розмірі 20 000 гривень (487 доларів) за кожного працівника на місяць, щоб убезпечити їх від призову до армії. Другий законопроєкт пропонує звільнити від сплати військового збору всіх українських чоловіків, які отримують зарплату понад 36 500 гривень.

Але інтенсивні дебати про те, що має бути на першому місці — завод чи фронт, економіка чи війна — не вщухають.

Наталуха вважає, що якщо уряд обере один із варіантів економічних пільг, то, швидше за все, це буде другий, за яким від призову звільняються чоловіки, які отримують більше певної заробітної плати. Це пов'язано з тим, що це стимулюватиме людей вийти з тіньової економіки, задекларувати свої доходи і почати платити податки.

Представники бізнесу наголошують, що зміна системи необхідна для захисту економіки та забезпечення фінансування Збройних сил України.