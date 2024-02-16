Сколько заключенных готовы воевать в рядах ВСУ — в Минюсте озвучили прогноз

Министр юстиции Денис Малюска. Фото: Лига.net

В Украине тысячи граждан, имеющих судимость, изъявили желание присоединиться к рядам Вооруженных сил Украины. Среди них есть и те, кто отбывает пожизненное заключение за совершение преступлений.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюска в эфире Радио Свобода.

Заключенные хотят воевать

По его словам министра, сейчас по меньшей мере 50 тысяч человек из-за погашенной судимости не стоят на учете в ТЦК и СП.

"Такие граждане, как это ни странно, почему-то не подлежат военному учету. И речь идет о десятках тысяч, по меньшей мере 50 тысяч граждан, которые каким-то образом избегают мобилизации, не подпадают под радары ТЦК из-за того, что они когда-то там совершили преступление", — рассказал Малюска.

Он также напомнил, что на первых этапах войны произошло помилование более 300 осужденных, которые присоединились к рядам Вооруженных сил.

Чиновник говорит, что риски, которые несут осужденные в случае их мобилизации, предусматриваются. Для этого в Министерстве юстиции готовы проводить анализ и делиться его результатом с территориальными центрами комплектования и судом.

Тем не менее, для мобилизации лиц с судимостью и до сих пор отбывающих наказание необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

Министр также обратил внимание, что лица с судимостью могут быть привлечены не только к боевым действиям, но и к другой работе, необходимой в ВСУ.

"Во всяком случае, наши воины ведь не только стреляют из автомата или пулемета, они и копают. Не хотите давать им автомат или пулемет, дайте им лопату в руки, чтобы копали", — подчеркнул министр.

Он подытожил, что сейчас есть множество категорий тех, кто находится в местах лишения свободы, учитывая не то, что они могут кого-то убить или ранить, а по другим соображениям.

"Почему такой человек не может защищать и быть в рядах Вооруженных сил Украины?" — задает вопрос министр.

Ранее мы сообщали, что сейчас ведутся дискуссии о новом законопроекте о мобилизации, который, в частности, предусматривает призыв на службу заключенных по их желанию. Однако военные неоднозначно относятся к такой инициативе и считают, что защита государства — обязанность каждого гражданина, а не право.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации в среду, 7 февраля. Документ поддержали 243 нардепа.