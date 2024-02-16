Скільки в'язнів готові воювати у лавах ЗСУ — у Мін'юсті озвучили прогноз

Міністр юстиції Денис Малюська. Фото: Ліга.net

В Україні тисячі громадян, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав Збройних сил України. Серед них є і ті, хто відбуває довічне ув’язнення за вчинення злочинів.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі Радіо Свобода.

Ув'язнені хочуть воювати

За словами міністра, нині щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП.

"Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК через те, що вони колись там вчинили злочин", — розповів Малюська.

Він також нагадав, що на перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил.

Посадовець каже, що ризики, які несуть засуджені у випадку їхньої мобілізації, передбачаються. Для цього у Міністерстві юстиції готові проводити аналіз і ділитися його результатом з територіальними центрами комплектування і судом.

Тим не менш, для мобілізації осіб із судимістю і тих, хто досі відбуває покарання, необхідно внести відповідні зміни у законодавство.

Міністр також звернув увагу, що особи із судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої роботи, необхідної у ЗСУ.

"У всякому випадку, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет — дайте їм лопату в руки, щоб копали", — підкреслив міністр.

Він підсумував, що наразі є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань.

"Чому така людина не може захищати й бути в лавах Збройних сил України?" — ставить питання міністр.

Раніше ми повідомляли, що наразі ведуться дискусії щодо нового законопроєкту про мобілізацію, який, зокрема, передбачає призов на службу ув'язнених за їхнім бажанням. Однак військові неоднозначно ставляться до такої ініціативи та вважають, що захист держави — обов'язок кожного громадянина, а не право.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію в середу, 7 лютого. Документ підтримали 243 нардепи.