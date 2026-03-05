Наказание за СОЧ - кто имеет право открывать уголовное дело

Военные после СОЧ попадают в поле зрения ГБР. Фото: "Громадське радіо", "Радіо Свобода". Коллаж: Новини.LIVE

После оставления воинской части против военнослужащего открывають уголовное дело.Юристы объяснили, какая правоохоранительная структура занимается такими делами.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

СОЧ и последствия

В украинской армии во время полномасштабной российско-украинской войны появилось такое явление, как самовольное оставление части (СОЧ). Власти были вынуждены признать проблему с СОЧ.

Самовольное оставление части считается серьезным правонарушением. Против военнослужащего, который совершил СОЧ, открывается уголовное производство.

К юристам обратился гражданин, который ранее совершил СОЧ, но сейчас вернулся в армию и находится в резервном батальоне. Военнослужащий поинтересовался, какая силовая структура занимается такими уголовными делами и куда ему обратиться для уточнения ситуации с будущим судом.

"По закону, в случае совершения самовольного оставления воинской части в отношении военнослужащего регистрируется уголовное производство. Для реализации своих прав, в частности с целью возвращения на военную службу, представления процессуальных документов или взаимодействия со стороной обвинения, первоочередным является установление следователя, осуществляющего досудебное расследование", — отметил в ответе гражданину юрист Дмитрий Мурач.

Кто занимается военными, сбежавшими из подразделения

Другие юристы объяснили, какая правоохранительная структура занимается такими делами. Это Государственное бюро расследований.

"Возможно, попробуйте обратиться лично в ГБР. Или направьте соответствующий запрос", — отметил адвокат Вячеслав Кирда.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что делами по СОЧ занимается Государственное бюро расследований. Юрист также конкретизировал, куда нужно обращаться.

"Производство досудебного следствия должно происходить в том регионе, где дислоцируется Ваша воинская часть и где произошло СОЧ. Поэтому обратиться с запросом надо в соответствующий региональный Государственный бюро расследований", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли украинские военные, совершившие СОЧ, вернуться на службу из-за границы.

Закон разрешает такой шаг для военнослужащего. Он должен вернуться в Украину и попасть в резервный батальйон, пока ему не найдут новое место службы.

Добавим, мы сообщали о том, как министр обороны Украины Михаил Федоров собрался решить проблему с самовольным оставление части.

По словам министра, его ведомство уже разработало комплексный план. Сейчас в Минобороны занимаются обсуждением деталей плана с профильными ведомствами и самими военнослужащими.