Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Следствие по СОЧ — кто ведет следствие

Следствие по СОЧ — кто ведет следствие

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 15:25
Наказание за СОЧ - кто имеет право открывать уголовное дело
Военные после СОЧ попадают в поле зрения ГБР. Фото: "Громадське радіо", "Радіо Свобода". Коллаж: Новини.LIVE

После оставления воинской части против военнослужащего открывають уголовное дело.Юристы объяснили, какая правоохоранительная структура занимается такими делами.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

СОЧ и последствия

В украинской армии во время полномасштабной российско-украинской войны появилось такое явление, как самовольное оставление части (СОЧ). Власти были вынуждены признать проблему с СОЧ.

Самовольное оставление части считается серьезным правонарушением. Против военнослужащего, который совершил СОЧ, открывается уголовное производство.

К юристам обратился гражданин, который ранее совершил СОЧ, но сейчас вернулся в армию и находится в резервном батальоне. Военнослужащий поинтересовался, какая силовая структура занимается такими уголовными делами и куда ему обратиться для уточнения ситуации с будущим судом.

"По закону, в случае совершения самовольного оставления воинской части в отношении военнослужащего регистрируется уголовное производство. Для реализации своих прав, в частности с целью возвращения на военную службу, представления процессуальных документов или взаимодействия со стороной обвинения, первоочередным является установление следователя, осуществляющего досудебное расследование", — отметил в ответе гражданину юрист Дмитрий Мурач.

Кто занимается военными, сбежавшими из подразделения

Другие юристы объяснили, какая правоохранительная структура занимается такими делами. Это Государственное бюро расследований.

"Возможно, попробуйте обратиться лично в ГБР. Или направьте соответствующий запрос", — отметил адвокат Вячеслав Кирда.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что делами по СОЧ занимается Государственное бюро расследований. Юрист также конкретизировал, куда нужно обращаться.

"Производство досудебного следствия должно происходить в том регионе, где дислоцируется Ваша воинская часть и где произошло СОЧ. Поэтому обратиться с запросом надо в соответствующий региональный Государственный бюро расследований", — заверил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли украинские военные, совершившие СОЧ, вернуться на службу из-за границы.

Закон разрешает такой шаг для военнослужащего. Он должен вернуться в Украину и попасть в резервный батальйон, пока ему не найдут новое место службы.

Добавим, мы сообщали о том, как министр обороны Украины Михаил Федоров собрался решить проблему с самовольным оставление части.

По словам министра, его ведомство уже разработало комплексный план. Сейчас в Минобороны занимаются обсуждением деталей плана с профильными ведомствами и самими военнослужащими.

ГБР военнослужащие СОЧ воинская часть правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации