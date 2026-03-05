Відео
Головна Мобілізація СЗЧ — хто і де провадить слідство

СЗЧ — хто і де провадить слідство

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 15:25
Самовільне залишення частини - як і хто відкриває кримінальну справу
Військові після СЗЧ потрапляють в поле зору ДБР. Фото: "Громадське радіо", "Радіо Свобода". Колаж: Новини.LIVE

Самовільне залишення військової частини вважається серйозним правопорушенням. Кримінальні справи військовослужбовців у СЗЧ провадить Державне бюро розслідувань.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Що таке СЗЧ

В українській армії під час повномасштабної російсько-української війни з’явилося таке явище, як самовільне залишення частини (СЗЧ). Влада була змушена визнати проблему із СЗЧ.

Самовільне залишення частини вважається серйозним правопорушенням. Проти військовослужбовця, який здійснив СЗЧ, відкривається кримінальне провадження.

До юристів звернувся громадянин, який раніше здійснив СЗЧ, але зараз повернувся до армії і перебуває у резервному батальйоні. Військовослужбовець поцікавився, яка силова структура займається такими кримінальними справами і куди йому звернутися для уточнення ситуації із майбутнім судом.

"За Законом, у разі вчинення самовільного залишення військової частини щодо військовослужбовця реєструється кримінальне провадження. Для реалізації своїх прав, зокрема з метою повернення на військову службу, подання процесуальних документів або взаємодії зі стороною обвинувачення, першочерговим є встановлення слідчого, який здійснює досудове розслідування", — зазначив у відповіді громадянину юрист Дмитро Мурач.

Хто займається військовими, що втекли з підрозділу

Інші юристи пояснили, яка правоохоронна структура займається такими справами. Це Державне бюро розслідувань.

"Можливо, спробуйте звернутися особисто до ДБР. Або направте відповідний запит", — зазначив адвокат В’ячеслав Кирда.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що справами по СЗЧ займається Державне бюро розслідувань. Юрист також конкретизував, куди потрібно звертатися.

"Провадження досудового слідства повинно відбуватись в тому регіоні, де дислокується Ваша військова частина й де відбулося СЗЧ. Тож звернутись із запитом треба до відповідного регіонального Державного бюро розслідувань", — запевнив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть українські військові, які здійснили СЗЧ і перебувають за кордоном, повернутися на службу.

Передусім необхідно прибути в Україну. Далі людина потрапляє до резервного батальйону, який спеціалізується на поверненні військовослужбовців до строю, там військовому підберуть нову посаду в іншій військовій частині.

Додамо, ми повідомляли про те, що міністр оборони Михайло Федоров повідомив, як вирішити проблему з мобілізацією та СЗЧ.

За словами Федорова, вже є напрацьований комплексний план, який зараз удосконалюють. Міноборони проводить комплексні зустрічі з профільними відомствами і військовими, аби мати впевненість, що це принесе потрібний результат.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
