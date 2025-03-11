Возвращение из СОЧ - время пребывания в резервном батальоне

Военнослужащие на полигоне. Фото: 130-й батальон ТрО

После возвращения из СОЧ военнослужащего зачисляют в резервный батальон. Формальных сроков пребывания в этом подразделении нет, а на практике военный может находиться в резерве от нескольких недель до нескольких месяцев.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Резервный батальон после СОЧ

Юрист Владислав Дерий объяснил, как будет происходить возвращение военнослужащего в Вооруженные силы Украины после СОЧ.

Такой военный будет зачислен в резервный батальон.

"Законодательство не предусматривает четкого фиксированного срока пребывания в резервном батальоне", — подчеркнул Дерий, комментируя вопрос о сроке пребывания военнослужащего после СОЧ в резерве.

Юрист отметил: "Резервный батальон является временным пунктом и Вы можете оставаться там до момента получения запроса на перевод в конкретную воинскую часть".

Сколько военный может находиться в резерве

По словам Владислава Дерия, существуют определенные практические рамки пребывания военнослужащего в резервном батальоне.

"Это может занимать от нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от приказов Генштаба, оперативной потребности, запросов от других частей и т.д.", — отметил юрист.

Он также добавил, что права выбирать себе часть военный не имеет.

"Вашу дальнейшую службу определяет непосредственное руководство резервного батальона. Если другая часть подаст запрос на Ваш перевод, Вас могут направить туда без Вашего согласия", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, что ждет воинов, которые совершили СОЧ, в марте 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, где будет служить военнослужащий, который вернулся из СОЧ.