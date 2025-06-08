Кто из мужчин в возрасте 60+ сможет присоединиться к армии по контракту

Федор Вениславский. Фото: armyinform.com

Массового заключения контракта мужчинами в возрасте от 60 лет в Украине не будет. Инициатива предусматривает прежде всего привлечение в армию уникальных специалистов, которых сейчас не хватает.

Об этом сообщил УНІОН народный депутат Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Представитель парламента отметил, что возможность служить по контракту будет доступна для ограниченного круга уникальных специалистов. Допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников нельзя, хотя количество желающих получить денежные выплаты и в дальнейшем перерасчет пенсии среди таких граждан было бы немалым. Главной целью является привлечение в армию представителей профессий, которых сейчас в армии мало.

"К службе будут привлекаться исключительно те граждане, которые будут признаны пригодными к военной службе и в которых реально нуждается сектор безопасности и обороны. То есть не будет так, что каждый желающий в возрасте 60+ сможет просто прийти и заключить контракт. Решение будет приниматься исключительно на усмотрение военного руководства и только на самом высоком уровне, чтобы предотвратить возможные злоупотребления", — объяснил Вениславский.



Напомним, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст. По его словам, такую инициативу в парламенте пока не рассматривают.



Ранее юрист Сергей Литвиненко рассказал, где обычно служат военнослужащие в возрасте от 50 лет. Обычно такие бойцы занимают должности в тыловых подразделениях.