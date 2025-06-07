Чи планують в Україні знижувати мобілізаційний вік — відповідь голови Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

У парламенті наразі не обговорюють питання щодо зниження мобілізаційного віку. Один раз його вже й так знизили.

Про це в коментарі Еспресо повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Зниження мобілізаційного віку в Україні

"Верховна Рада вже висловилася з цього питання один раз — ми знизили мобілізаційний вік до 25 років. Інших ініціатив поки не планується", — заявив представник парламенту.

Також він додав, що юнаки віком від 18 років, які хочуть долучитися до лав захисників України, можуть зробити це за спеціальним контрактом.

Раніше начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Денис Швидкий повідомив, що програма "18–24", згідно з якою до війська можуть долучитися молоді контрактники, набирає обертів. Задля служби деякі юнаки навіть повертаються з-за кордону.

Також ми повідомляли, що до лав ЗСУ можуть долучитися засуджені. Щоправда, деяких в'язнів до війська не приймають.