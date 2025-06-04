Юрист назвав спеціальності, які отримують в ЗСУ ті, хто старше 50 років

Мобілізовані чоловіки старшого віку. Ілюстративне фото: УНІАН

Як відомо, стандартна процедура мобілізації застосовується до всіх військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Хоча існують політичні заяви щодо окремого розгляду випадків мобілізації чоловіків старше 50 років, офіційного підтвердження такої практики немає.

Про особливості мобілізації тих, кому за 50 років, агенцію УНІАН проінформував юрист Сергій Литвиненко.

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Юрист зазначає, що здебільшого чоловіки цього віку направляються на посади в тилових підрозділах (водії, механіки-ремонтники, зв'язківці, електрики, кухарі, бухгалтери). За бажанням, вони можуть служити в штурмових підрозділах.

При цьому, зазначає адвокат, чоловіків, старших за 50 років, мобілізують нарівні з молодшими чоловіками - навіть якщо людині 59 років, це не суперечитиме закону.

Хоча закон не забороняє мобілізацію чоловіків 59 років, експерти вважають такий крок недоцільним, оскільки вже у 60 років вони мають право подати рапорт на звільнення з військової служби. Проте, адвокат наголошує, що ніхто не зможе відмовити людині, яка після 60 років хоче добровільно долучитись до лав ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що серед українців, які проходили повторну ВЛК після скасування статусу "обмежено придатного", лише близько 7% були визнані непридатними до військової служби.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи звертають увагу на ВЛК на діагнози, які встановлювали раніше у приватних лікарнях військовозобов'язаному.