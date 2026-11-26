Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: armyinform.com

В период военного положения мобилизованные имеют право на ряд гарантий и компенсаций от государства. Речь идет о дополнительных выплатах, бесплатном лечении, отпусках и трудовых гарантиях.

Об этом 19 ноября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Гарантии и компенсации для мобилизованных

Военные, которые проходят службу по мобилизации, имеют право на основные и дополнительные выплаты. В частности, им доплачивают за выполнение боевых и специальных задач.

Защитники Украины бесплатно получают медицинскую помощь и проходят реабилитацию. Платить за протезирование им тоже не нужно.

Пока воин служит, за ним сохраняются место работы и должность. Время службы зачтется как стаж. Правда, средний заработок может не сохраниться. Работодатель не прекращает выплаты, если сам примет такое решение, либо выплата этих средств предусмотрена отдельными законами.

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Бойцам, которые получили ранения, травмы или контузии, заболели или получили инвалидность, выплачивают единовременное и ежемесячное пособие.

Военнослужащие имеют право не только на ежегодный основной отпуск, но и на отпуск по семейным обстоятельствам, для лечения и по другим уважительным причинам.

Во время службы и после увольнения из войска следует сохранять:

документы о призыве и прохождении военной службы;

копии приказов и выписок о должности, прохождении службы, выплатах и выполнении боевых задач;

копии приказов и выписок о должности, прохождении службы, выплатах и выполнении боевых задач; справки о денежном обеспечении и дополнительных вознаграждениях;

медицинские документы, заключения ВВК, справки об обстоятельствах ранения;

копии рапортов, заявлений с отметками о регистрации и письменных ответов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что отсрочку можно переоформить, если изменилось основание для ее получения. Для этого необходимо обратиться в ЦПАУ. Пока заявление на переоформление не одобрят, действующее освобождение от призыва отменять не будут.

Также мы со ссылкой на адвоката Вячеслава Кирду рассказывали, как действовать 25-летнему, если в "Резерв+" у него до сих пор указан статус призывника. Изменение статуса иногда может занять не одну неделю. Чтобы решить вопрос быстрее, стоит обратиться в ТЦК и СП.