Служба по мобилизации: какие гарантии дает воинам государство
В период военного положения мобилизованные имеют право на ряд гарантий и компенсаций от государства. Речь идет о дополнительных выплатах, бесплатном лечении, отпусках и трудовых гарантиях.
Об этом 19 ноября сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Гарантии и компенсации для мобилизованных
Военные, которые проходят службу по мобилизации, имеют право на основные и дополнительные выплаты. В частности, им доплачивают за выполнение боевых и специальных задач.
Защитники Украины бесплатно получают медицинскую помощь и проходят реабилитацию. Платить за протезирование им тоже не нужно.
Пока воин служит, за ним сохраняются место работы и должность. Время службы зачтется как стаж. Правда, средний заработок может не сохраниться. Работодатель не прекращает выплаты, если сам примет такое решение, либо выплата этих средств предусмотрена отдельными законами.
Бойцам, которые получили ранения, травмы или контузии, заболели или получили инвалидность, выплачивают единовременное и ежемесячное пособие.
Военнослужащие имеют право не только на ежегодный основной отпуск, но и на отпуск по семейным обстоятельствам, для лечения и по другим уважительным причинам.
Во время службы и после увольнения из войска следует сохранять:
- документы о призыве и прохождении военной службы;
копии приказов и выписок о должности, прохождении службы, выплатах и выполнении боевых задач;
- справки о денежном обеспечении и дополнительных вознаграждениях;
- медицинские документы, заключения ВВК, справки об обстоятельствах ранения;
- копии рапортов, заявлений с отметками о регистрации и письменных ответов.
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