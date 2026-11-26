Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

Під час воєнного стану мобілізовані мають право на низку гарантій і компенсацій від держави. Йдеться про додаткові виплати, безоплатне лікування, відпустки та трудові гарантії.

Про це 19 листопада повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Гарантії та компенсації для мобілізованих

Військові, які служать за мобілізацією, мають право на основні та додаткові виплати. Зокрема, їм доплачують за виконання бойових і спеціальних завдань.

Захисники України безкоштовно отримують медичну допомогу та проходять реабілітацію. Платити за протезування їм теж не треба.

Доки воїн служить, за ним зберігаються місце роботи та посади. Час служби зарахують як стаж. Щоправда, середній заробіток може не зберегтися. Роботодавець не припиняє виплати, якщо сам ухвалить таке рішення, або сплата цих коштів передбачається окремими законами.

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Бійцям, які зазнали поранення, травми або контузії, захворіли або отримали інвалідність, виплачують одноразову та щомісячну допомогу.

Воїни мають право не лише на щорічну основну відпустку, а й на відпочинок через сімейні обставини, лікування та інші поважні причини.

Під час служби та після звільнення з війська варто зберігати:

документи про призов і проходження військової служби;

копії наказів і витягів щодо посади, проходження служби, виплат та виконання бойових завдань;

копії наказів і витягів щодо посади, проходження служби, виплат та виконання бойових завдань; довідки про грошове забезпечення та додаткові винагороди;

медичні документи, постанови ВЛК, довідки про обставини поранення;

копії рапортів, заяв із відмітками про реєстрацію та письмових відповідей.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що відстрочку можна переоформити, якщо змінилася підстава для її отримання. Для цього треба звернутися до ЦНАПу. Доки заяву на переоформлення на схвалять, чинне звільнення від призову не скасовуватимуть.

Також ми з посиланням на адвоката В'ячеслава Кирду розповідали, як діяти 25-річному, якщо в "Резерв+" у нього досі зазначається статус призовника. Зміна статусу іноді може тривати не один тиждень. Щоб вирішити питання швидше, варто звернутися до ТЦК та СП.