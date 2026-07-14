Функция отсрочки от мобилизации в приложении «Дия» будет приостановлена до 1 сентября

Бронирование на портале "Дія". Фото: УНИАН

В Украине могут приостановить оформление бронирования от мобилизации через сайт "Дія". Такой подход связан с обновлением правил присвоения предприятиям статуса критически важных.

Об этом сообщает издание РБК-Украина со ссылкой на собственный источник, передает Новини.LIVE.

Почему и на какой срок могут приостановить бронирование в "Дії"

По словам источника издания, решение о временной приостановке бронирования через "Дію" уже принято на уровне Штаба верховного главнокомандующего. Сейчас же ожидается официальное объявление.

Собеседник отметил, что окончательный механизм реализации этого решения еще не определен. В ходе обсуждения на Штабе рассматривали несколько сценариев: от ограничения бронирования только для предприятий, которые еще не подтвердили статус критически важных, до полной приостановки подачи заявок для всех компаний.

Как ожидается, действие таких ограничений продлится до 1 сентября. Источник добавил, что заявки, которые уже находятся на рассмотрении, после вступления решения в силу будут доработаны. Зато подать новые заявки на бронирование бизнес временно не сможет.

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Далее планируется постепенно открывать возможность бронирования для тех предприятий, которые повторно подтвердят свою критическую важность в соответствии с обновленными критериями.

Что касается перебронирования сотрудников, то, как сообщил источник, такая опция может остаться доступной для компаний, которые успешно пройдут процедуру повторного подтверждения критичности.

Как сообщали Новини.LIVE, гражданин, работающий на критически важном предприятии, имеет право на отсрочку от мобилизации. При этом такое лицо может работать по совместительству в другой компании. Стаж работы в этой некритической организации не влияет на возможность получения отсрочки.

Также мы писали, нужно ли иметь актуальное заключение ВЛК для оформления отсрочки.