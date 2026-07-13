Бронирование при работе по совместительству: продолжительность стажа на некритической должности не влияет

Сотрудники критически важного предприятия. Фото: kharkiv.energy-ua.info. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданин, работающий на предприятии, выполняющем критически важные функции, имеет право на отсрочку от мобилизации. При этом такое лицо может работать по совместительству в другой компании. Стаж работы в этой организации, не выполняющей критически важные функции, не влияет на возможность получения отсрочки.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Освобождение от призыва в ВСУ

Освобождение от призыва является законным способом избежать мобилизации в особый период. Право на освобождение от призыва имеют некоторые отечественные предприятия.

Для того чтобы получить право на бронирование своих сотрудников, предприятие должно оформить статус критически важного для отечественной экономики. Этот статус оформляется при условии соблюдения предприятием ряда требований.

Бронирование может касаться как всех военнообязанных работников предприятия, так и их части. Все зависит от категории критичности.

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Стаж на некритическом предприятии не играет роли

К юристам обратился гражданин, который работает на двух работах. Одна из них как раз и касается критически важного предприятия.

Правда, на работе по совместительству у гражданина стаж больше, чем на критически важном предприятии. Мужчина поинтересовался, не повлияет ли это на возможность получения отсрочки от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Некритическое предприятие вообще не участвует в бронировании на основании критичности и не формирует соответствующую квоту. Следовательно, работник учитывается в общем количестве военнообязанных критически важного предприятия и занимает место в его квоте, даже если работает на этом предприятии по совместительству, а на некритическом предприятии дольше".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как изменилась система бронирования от мобилизации, в частности, каковы основные изменения для компаний.

В Украине обновили правила бронирования работников в соответствии с Постановлением № 692. По состоянию на 9 июля 16 областей уже утвердили новые критерии, а еще шесть регионов подготовили соответствующие проекты. Кроме того, министерства издали более десятка новых приказов, определяющих, кто именно сможет получить отсрочку от службы.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, можно ли оформить отсрочку без обновленных данных.

Если военнообязанный гражданин не обновил военно-учетные данные, он не сможет получить отсрочку от мобилизации. Даже если предприятие, имеющее стратегическое значение для украинской экономики, подаст документы на отсрочку для такого сотрудника, его заявку отклонят.