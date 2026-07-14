Бронювання від мобілізації у Дія буде на паузі до 1 вересня

Бронювання на порталі "Дія". Фото: УНІАН

В Україні можуть поставити на паузу оформлення бронювання від мобілізації через сайт "Дія". Такий підхід пов'язаний з оновленням правил надання статусу критичності підприємствам.

Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на власне джерело, передає Новини.LIVE.

Чому і на який час можуть призупинити бронювання у "Дії"

За словами джерела видання, рішення про тимчасове призупинення бронювання через "Дію" вже ухвалене на рівні Ставки верховного головнокомандувача. Наразі ж очікується офіційне оголошення.

Співрозмовник зазначив, що остаточний механізм реалізації цього рішення ще не визначений. Під час обговорення на Ставці розглядали кілька сценаріїв: від обмеження бронювання лише для підприємств, які ще не підтвердили статус критично важливих, до повного призупинення подання заявок для всіх компаній.

Як очікується, дія таких обмежень триватиме до 1 вересня. Джерело додало, що заявки, які вже перебувають на розгляді, після набуття чинності рішення будуть доопрацювані. Натомість подати нові звернення на бронювання бізнес тимчасово не зможе.

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Далі поступово планують відкривати можливість бронювання для тих підприємств, які повторно підтвердять свою критичну важливість відповідно до оновлених критеріїв.

Щодо перебронювання працівників, то, як повідомило джерело, така опція може залишиться доступною для компаній, які успішно пройдуть процедуру повторного підтвердження критичності.

Як повідомляли Новини.LIVE, громадянин, який працює на критично важливому підприємстві, має право на бронювання від мобілізації. При цьому така особа може працювати за сумісництвом в іншій компанії. Стаж роботи в цій некритичній організації не впливає на можливість бронювання.

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