Снятие с воинского учета по ошибке - что делать

Приложение для военнообязанного "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В некоторых случаях военнообязанные могут оказаться в статусе снятых с воинского учета, что ограничит их права, в частности, на отсрочку. Юристы объяснили, почему такая ситуация возможна и как ее исправить.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Техническая проблема с "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который решил оформить отсрочку, но не смог это сделать, поскольку обнаружил в "Резерв+", что он почему-то снят с воинского учета.

Мужчина поинтересовался, с чем это может быть связано и как решить эту проблему.

Адвокат Юрий Айвазян предположил, что снятие с воинского учета действительно в некоторых случаях может быть ошибочным.

"Это, возможно, какая-то проблема технического характера в "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Айвазян объяснил, что следует поступить в такой ситуации гражданину.

"Я бы посоветовал направить в свой ТЦК запрос по этому поводу, потому что именно ТЦК администрирует изменения в "Резерв+". Затем действовать в зависимости от ответа", — отметил адвокат.

Надо ли обращаться в ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, посоветовал другой способ решения такой ситуации.

"Попробуйте удалить и повторно установить приложение "Резерв+", — отметил юрист.

Впрочем, добавил Дерий, скорее всего, придется таки обращаться в территориальный центр комплектования.

"Если ситуация не изменится, то письменно "Укрпоштою" (заказным письмом с описью вложенного и уведомлением о вручении) обратитесь в ТЦК с требованием исправить данные в реестре "Оберіг", — подчеркнул юрист.

