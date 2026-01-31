Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Снятие с учета — может ли оно быть ошибочным

Снятие с учета — может ли оно быть ошибочным

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 20:00
Снятие с воинского учета по ошибке - что делать
Приложение для военнообязанного "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

В некоторых случаях военнообязанные могут оказаться в статусе снятых с воинского учета, что ограничит их права, в частности, на отсрочку. Юристы объяснили, почему такая ситуация возможна и как ее исправить.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Техническая проблема с "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который решил оформить отсрочку, но не смог это сделать, поскольку обнаружил в "Резерв+", что он почему-то снят с воинского учета.

Мужчина поинтересовался, с чем это может быть связано и как решить эту проблему.

Адвокат Юрий Айвазян предположил, что снятие с воинского учета действительно в некоторых случаях может быть ошибочным.

"Это, возможно, какая-то проблема технического характера в "Резерв+", — подчеркнул юрист.

Айвазян объяснил, что следует поступить в такой ситуации гражданину.

"Я бы посоветовал направить в свой ТЦК запрос по этому поводу, потому что именно ТЦК администрирует изменения в "Резерв+". Затем действовать в зависимости от ответа", — отметил адвокат.

Надо ли обращаться в ТЦК

Другой юрист, Владислав Дерий, посоветовал другой способ решения такой ситуации.

"Попробуйте удалить и повторно установить приложение "Резерв+", — отметил юрист.

Впрочем, добавил Дерий, скорее всего, придется таки обращаться в территориальный центр комплектования.

"Если ситуация не изменится, то письменно "Укрпоштою" (заказным письмом с описью вложенного и уведомлением о вручении) обратитесь в ТЦК с требованием исправить данные в реестре "Оберіг", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, почему ТЦК имеют право мобилизовать граждан, которые ранее были сняты с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, в чем разница между снятием и исключением с воинского учета.

военный учет ТЦК и СП военнообязанные реестр Оберіг Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации