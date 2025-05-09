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Мобилизация снятых с военного учета мужчин — возможно ли это

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Дата публикации 9 мая 2025 02:30
Мобилизация в мае 2025 — могут ли снятых с военного учета призвать в ВСУ
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан из-за полномасштабной войны, которую начала россия. В то же время некоторые категории мужчин во время военного положения имеют право на отсрочку или не могут быть призваны в ряды ВСУ.

Могут ли мобилизовать мужчину, если он был снят с военного учета, объяснила адвокат Лидия Карплюк в комментарии "Факти ICTV".

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Когда могут снять с военного учета и что это значит

Снятие с военного учета — временный процесс, который не означает освобождение от статуса военнообязанного. То есть, даже после снятия лицо продолжает выполнять обязанности военного учета (прохождение ВВК, обновление военно-учетных данных, оповещение ТЦК и СП об изменении места жительства и т.д.).

Кроме того, на такого гражданина возложена ответственность в семидневный срок стать на военного учет в другом органе, к примеру в ТЦК и СП другой области.

Снятию с военного учета военнообязанных подлежат граждане:

  • выбывшие в другую местность (административно-территориальную единицу) Украины (необходимо стать на военного учет по новому месту жительства);
  • призванные или принятые на военную службу или обучение в учреждениях профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений;
  • которые направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний;
  • к которым применены принудительные меры медицинского характера;
  • которые зачислены в военный оперативный резерв.

А также в других случаях, в частности, по решению Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины.

 

Когда могут снять с военного учета и что это значит
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ООТЦК и СП/Facebook

Подлежат ли мобилизации снятые с военного учета

Лидия Карплюк отметила, поскольку при снятии с военного учета лицо не теряет статуса военнообязанного, его могут мобилизовать. Конечно, при условии, что нет оснований для отсрочки и ВВК признала пригодным к военной службе по состоянию здоровья.

Ранее мы писали, по каким основаниям могут исключить с военного учета.

Также мы информировали, кто может задержать мужчин за нарушение правил военного учета.

военное положение военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Сергей Попов - Редактор
Автор:
Сергей Попов
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