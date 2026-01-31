Зняття з військового обліку помилково - що робити

Застосунок для військовозобов’язаного "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

У деяких випадках військовозобов’язані можуть виявитися у статусі знятих з військового обліку, що обмежить їхні права, зокрема, на відстрочку. Юристи пояснили, чому така ситуація можлива і як її виправити.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Технічна проблема із "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який вирішив оформити відстрочку, але не зміг це зробити, оскільки виявив у "Резерв+", що він чомусь знятий з військового обліку.

Чоловік поцікавився, з чим це може бути пов’язане і як вирішити цю проблему.

Адвокат Юрій Айвазян припустив, що зняття з військового обліку справді у деяких випадках може бути помилковим.

"Це, можливо, якась проблема технічного характеру в "Резерв+", — підкреслив юрист.

Айвазян пояснив, що варто вчинити у такій ситуації громадянину.

"Я би порадив надіслати до свого ТЦК запит з цього приводу, бо саме ТЦК адмініструє зміни у "Резерв+". Потім діяти в залежності від відповіді", — наголосив адвокат.

Чи треба звертатися до ТЦК

Інший юрист, Владислав Дерій, порадив інший спосіб вирішення такої ситуації.

"Спробуйте видалити та повторно встановити застосунок "Резерв+", — зазначив юрист.

Втім, додав Дерій, скоріш за все, доведеться таки звертатися у територіальний центр комплектування.

"Якщо ситуація не зміниться, то письмово "Укрпоштою" (рекомендованим листом з описом вкладеного та повідомлення про вручення) зверніться до ТЦК з вимогою виправити дані в реєстрі "Оберіг", — наголосив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому ТЦК мають право мобілізувати громадян, які раніше були зняті з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, у чому різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.