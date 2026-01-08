Самовольное оставление части - посадят ли за СОЧ при условном сроке

Задержанный военнослужащий ВСУ. Фото: Общественное радио

В Украине разрешена мобилизация граждан, осужденных с испытательным (условным) сроком. В случае самовольного оставления части таких граждан ожидает более суровое наказание, чем всех других военных в СОЧ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Условный срок и СОЧ

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, под которую подпадает и часть осужденных граждан.

Речь идет, в частности, о тех гражданах, которые были приговорены к условному сроку наказания.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, есть ли какие-то особенности наказания за самовольное оставление воинской части тех военных, у которых еще не истек срок испытания (условный срок).

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, объяснил, что особенности определенно есть — и наказание за СОЧ для этой категории граждан будет иным, чем для всех остальных.

Два наказания

Юрист рассказал, что ждет таких военных.

"В случае совершения лицом уголовного преступления во время испытательного срока наказание, от которого оно было освобождено с испытанием на основании ст. 75 УК, считается неотбытой частью наказания и становится реальным", — подчеркнул Айвазян.

Это наказание, добавил адвокат, должно присоединиться к наказанию, назначенному новым приговором, за самовольное оставление части.

"На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 15 июля 2025 года по делу №462/7107/24", — заверил Юрий Айвазян.

