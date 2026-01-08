Самовільне залишення частини - чи посадять за СЗЧ при умовному терміні

Затриманий військовослужбовець ЗСУ. Фото: Громадське радіо

В Україні дозволена мобілізаці громадян, які засуджені із випробувальним (умовним) терміном. У випадку самовільного залишення частини на таких громадян очікує суворіше покарання, ніж на усіх інших військових у СЗЧ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Умовний термін і СЗЧ

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, під яку підпадає і частина засуджених громадян.

Йдеться, зокрема, про тих громадян, які були засуджені до умовного терміну покарання.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи є якісь особливості покарання за самовільне залишення військової частини тих військових, у яких ще не збіг термін випробування (умовний термін).

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, пояснив, що особливості безперечно є — і покарання за СЗЧ для цієї категорії громадян буде іншим, ніж для усіх інших.

Два покарання

Юрист розповів, що чекає на таких військових.

"У випадку вчинення особою кримінального правопорушення під час іспитового строку покарання, від якого вона була звільнена з випробуванням на підставі ст. 75 КК, вважається невідбутою частиною покарання та стає реальним", — підкреслив Айвазян.

Це покарання, додав адвокат, має приєднатися до покарання, призначеного новим вироком, за самовільне залишення частини.

"На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 15 липня 2025 року по справі №462/7107/24", — запевнив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли громадян, засуджених до умовного терміну, не можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, якою є процедура мобілізації засуджених громадян України.