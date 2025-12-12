Военно-учетные документы - действуют ли бумажные ВУД

Сохраняют ли силу бумажные ВУД
Несмотря на решение Кабинета министров об исключительно электронных военно-учетных документах, старые, бумажные ВУД будут сохранять силу и в дальнейшем. Менять их на "Резерв+" не нужно.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.
Действие бумажного приписного
В начале декабря 2025 года Кабинет министров Украины принял решение о том, что военно-учетные документы в дальнейшем будут выдаваться только в электронном виде.
К юристам обратился гражданин, который имеет бумажный документ (приписное удостоверение).
Мужчина, который является призывником, поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК и менять бумажный документ на электронный.
"Ваше приписное удостоверение остается действительным", — успокоил призывника юрист Андрей Брылев.
Разъяснение юриста относительно старых документов
Юрист объяснил, что будет происходить со старыми документами, выданными в привычном бумажном формате.
"Дело в том, что выдавать не будут только новые бумажные ВУД", — подчеркнул Брылев.
Он подчеркнул, что старые военно-учетные документы будут сохранять силу, даже если они существуют в бумажном варианте без электронной копии.
Напомним, мы ранее писали о том, надо ли оформлять бумажный ВУД в декабре.
Добавим, мы сообщали о том, как получить военный билет в "Дії".
Читайте Новини.LIVE!