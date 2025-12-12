Военно-учетные документы - действуют ли бумажные ВУД

Бумажный военно-учетный документ. Фото: "Україна.Інфо"

Несмотря на решение Кабинета министров об исключительно электронных военно-учетных документах, старые, бумажные ВУД будут сохранять силу и в дальнейшем. Менять их на "Резерв+" не нужно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Андрей Брилев.

Действие бумажного приписного

В начале декабря 2025 года Кабинет министров Украины принял решение о том, что военно-учетные документы в дальнейшем будут выдаваться только в электронном виде.

К юристам обратился гражданин, который имеет бумажный документ (приписное удостоверение).

Мужчина, который является призывником, поинтересовался, нужно ли ему идти в ТЦК и менять бумажный документ на электронный.

"Ваше приписное удостоверение остается действительным", — успокоил призывника юрист Андрей Брылев.

Разъяснение юриста относительно старых документов

Юрист объяснил, что будет происходить со старыми документами, выданными в привычном бумажном формате.

"Дело в том, что выдавать не будут только новые бумажные ВУД", — подчеркнул Брылев.

Он подчеркнул, что старые военно-учетные документы будут сохранять силу, даже если они существуют в бумажном варианте без электронной копии.

