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Как получить военный билет в "Дія" — инструкция для военнообязанных

31 июля 2024 18:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный билет в Дія — как получить украинцам — пошаговая инструкция
Мужчина открывает приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Теперь военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет имеют возможность получить электронный военно-учетный документ с QR-кодом на портале "Действие". Ранее такая функция была доступна исключительно в электронном кабинете призывника "Резерв+".

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Как сформировать военно-учетный документ в "Действии", пояснила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на официальной странице социальной сети Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение поможет военнообязанным гражданам Украины быстро и удобно получить необходимый документ без визитов в учреждения и очереди.

 

Военный билет в Действии - как получить украинцам - пошаговая инструкция
Мужчина открывает портал "Действие". Фото: diia.gov.ua

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Для того чтобы сформировать военно-учетный документ в "Действии" военнообязанному необходимо:

  1. Авторизоваться на портале "Действие".
  2. Выбрать сервис Военно-учетный документ.
  3. Подать заявление.
  4. Подписать заявление электронной подписью.

После этих простых шагов 10 минут документ поступит в кабинет гражданина. При необходимости военнообязанный сможет распечатать военный билет.

Также в Минцифри подчеркнули, что электронный документ у "Действия" имеет такую же юридическую силу , как и бумажный или полученный в приложении "Резерв+".

Раньше мы писали, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.

Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинских мужчин , которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.

Также мы информировали, возможно ли получить отсрочку без военно-учетного документа.

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