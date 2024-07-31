Военный билет в Дія — как получить украинцам — пошаговая инструкция

Мужчина открывает приложение "Дія". Фото: diia.gov.ua

Теперь военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет имеют возможность получить электронный военно-учетный документ с QR-кодом на портале "Действие". Ранее такая функция была доступна исключительно в электронном кабинете призывника "Резерв+".

Читайте также:

Как сформировать военно-учетный документ в "Действии", пояснила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на официальной странице социальной сети Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что нововведение поможет военнообязанным гражданам Украины быстро и удобно получить необходимый документ без визитов в учреждения и очереди.

Мужчина открывает портал "Действие". Фото: diia.gov.ua

Как получить ВОД - инструкция

Для того чтобы сформировать военно-учетный документ в "Действии" военнообязанному необходимо:

Авторизоваться на портале "Действие". Выбрать сервис Военно-учетный документ. Подать заявление. Подписать заявление электронной подписью.

После этих простых шагов 10 минут документ поступит в кабинет гражданина. При необходимости военнообязанный сможет распечатать военный билет.

Также в Минцифри подчеркнули, что электронный документ у "Действия" имеет такую же юридическую силу , как и бумажный или полученный в приложении "Резерв+".

Раньше мы писали, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.

Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинских мужчин , которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.

Также мы информировали, возможно ли получить отсрочку без военно-учетного документа.