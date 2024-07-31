Военный билет в Дія — как получить украинцам — пошаговая инструкция

Как получить военный билет в "Дія" — инструкция для военнообязанных
Теперь военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет имеют возможность получить электронный военно-учетный документ с QR-кодом на портале "Действие". Ранее такая функция была доступна исключительно в электронном кабинете призывника "Резерв+".
Как сформировать военно-учетный документ в "Действии", пояснила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на официальной странице социальной сети Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что нововведение поможет военнообязанным гражданам Украины быстро и удобно получить необходимый документ без визитов в учреждения и очереди.
Как получить ВОД - инструкция
Для того чтобы сформировать военно-учетный документ в "Действии" военнообязанному необходимо:
- Авторизоваться на портале "Действие".
- Выбрать сервис Военно-учетный документ.
- Подать заявление.
- Подписать заявление электронной подписью.
После этих простых шагов 10 минут документ поступит в кабинет гражданина. При необходимости военнообязанный сможет распечатать военный билет.
Также в Минцифри подчеркнули, что электронный документ у "Действия" имеет такую же юридическую силу , как и бумажный или полученный в приложении "Резерв+".
Раньше мы писали, какой документ можно предъявлять работникам ТЦК вместо военного билета.
Напомним, мы сообщали, как будут наказывать украинских мужчин , которых ТЦК "поймает" без военно-учетного документа.
Также мы информировали, возможно ли получить отсрочку без военно-учетного документа.
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