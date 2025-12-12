Відео
Чи зберігають чинність паперові ВОД

Дата публікації: 12 грудня 2025 20:00
Військово-облікові документи - чи є чинними паперові ВОД
Паперовий військово-обліковий документ. Фото: "Україна.Інфо"

Незважаючи на рішення Кабінету міністрів про винятково електронні військово-облікові документи, старі, паперові ВОД зберігатимуть чинність і надалі. Змінювати їх на "Резерв+" не потрібно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Андрій Брильов.

Читайте також:

Чинність паперового приписного

На початку грудня 2025 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про те, що військово-облікові документи надалі будуть видаватися лише у електронному вигляді.

До юристів звернувся громадянин, який має паперовий документ (приписне посвідчення).

Чоловік, який є призовником, поцікавився, чи потрібно йому іти в ТЦК і змінювати паперовий документ на електронний.

"Ваше приписне посвідчення залишається дійсним", — заспокоїв призовника юрист Андрій Брильов.

Роз’яснення юриста щодо старих документів

Юрист пояснив, що буде відбуватися із старими документами, виданими у звичному паперовому форматі.

"Справа в тому, що видавати не будуть тільки нові паперові ВОД", — підкреслив Брильов.

Він наголосив, що старі військово-облікові документи зберігатимуть чинність, навіть якщо вони існують у паперовому варіанті без електронної копії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба оформлювати паперовий ВОД вгрудні.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати військовий квиток у "Дії".

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
