Статус пропавшего без вести – установление через суд – что говорят юристы

Солдат пропал без вести — алгоритм действий для родственников пропавшего воина, нужен ли суд
В некоторых случаях отсрочку от мобилизации родственники пропавшего без вести военнослужащего не могут получить без решения суда, не удовлетворяющего такие иски. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Зачем нужен суд родственникам пропавшего без вести
Если военнослужащий погиб или пропал без вести, его ближайшая родня имеет право на отсрочку от мобилизации. Но в некоторых ситуациях оформить эту отсрочку невозможно без судебного решения.
"Не хватает решения суда о том, что отец пропал без вести при особых обстоятельствах. Но есть проблема из-за коллизии в постановлении №560. Они требуют это решение, но гражданские суды не предоставляют такой статус", — обратился с такой жалобой к юристам родственник пропавшего без вести.
Два варианта разрешения ситуации с судами
Юрий Айвазян подтвердил правомерность таких отказов: "Да, суд не удовлетворяет такие иски, поскольку этот вопрос решается внесением сведений в соответствующий Реестр" .
Юрист отметил, что в такой ситуации есть два варианта разрешения этой ситуации. Во-первых, подать в суд на установление факта, получить решение с отказом и предоставить его вместе с другими документами. Если же ТЦК и в такой ситуации откажет в отсрочке, обращаться в административный суд.
Другой вариант — получить отказ сейчас, после чего обжаловать его без решения об установлении факта.
Напомним, если по каким-то причинам родным пропавших без вести военнослужащих перестали выплачивать компенсацию, они могут обратиться с официальным запросом по этому вопросу в Министерство обороны. Если же военное ведомство этот вопрос не решит, граждане могут обжаловать отмену выплат в суде.
Мы также писали, что основной проблемой в поиске пропавших без вести украинцев является отсутствие коммуникации с Россией. Страна-агрессор не передает Украине информацию о том, кто именно находится в плену.
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