Статус пропавшего без вести – установление через суд – что говорят юристы

Акция в поддержку пропавших без вести. Фото: "Гречка"

В некоторых случаях отсрочку от мобилизации родственники пропавшего без вести военнослужащего не могут получить без решения суда, не удовлетворяющего такие иски. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Если военнослужащий погиб или пропал без вести, его ближайшая родня имеет право на отсрочку от мобилизации. Но в некоторых ситуациях оформить эту отсрочку невозможно без судебного решения.

"Не хватает решения суда о том, что отец пропал без вести при особых обстоятельствах. Но есть проблема из-за коллизии в постановлении №560. Они требуют это решение, но гражданские суды не предоставляют такой статус", — обратился с такой жалобой к юристам родственник пропавшего без вести.

Два варианта разрешения ситуации с судами

Юрий Айвазян подтвердил правомерность таких отказов: "Да, суд не удовлетворяет такие иски, поскольку этот вопрос решается внесением сведений в соответствующий Реестр" .

Юрист отметил, что в такой ситуации есть два варианта разрешения этой ситуации. Во-первых, подать в суд на установление факта, получить решение с отказом и предоставить его вместе с другими документами. Если же ТЦК и в такой ситуации откажет в отсрочке, обращаться в административный суд.

Другой вариант — получить отказ сейчас, после чего обжаловать его без решения об установлении факта.

Напомним, если по каким-то причинам родным пропавших без вести военнослужащих перестали выплачивать компенсацию, они могут обратиться с официальным запросом по этому вопросу в Министерство обороны. Если же военное ведомство этот вопрос не решит, граждане могут обжаловать отмену выплат в суде.

Мы также писали, что основной проблемой в поиске пропавших без вести украинцев является отсутствие коммуникации с Россией. Страна-агрессор не передает Украине информацию о том, кто именно находится в плену.