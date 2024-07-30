Статус зниклого безвісти - встановлення через суд - що говорять юристи

Солдат зник безвісти — алгоритм дій для родичів зниклого воїна, чи потрібен суд
У деяких випадках відстрочку від мобілізації родичі зниклого безвісти військовослужбовця не можуть отримати без рішення суду, який не задовольняє такі позови. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Навіщо потрібен суд родичам зниклого безвісти
Якщо військовослужбовець загинув чи зник безвісти, то його найближча рідня має право на відстрочку від мобілізації. Але у деяких ситуаціях оформити цю відстрочку неможливо без судового рішення.
"Не вистачає рішення суду про те, що батько зниклий безвісти за особливих обставин. Але є проблема через колізію у постанові №560. Вони вимагають це рішення, але цивільні суди не надають такий статус", — звернувся із такою скаргою до юристів родич зниклого безвісти.
Два варіанти вирішення ситуації з судами
Юрій Айвазян підтвердив правомірність таких відмов: "Так, суд не задовольняє такі позови, оскільки це питання вирішується внесенням відомостей до відповідного Реєстру".
Юрист зазначив, що у такій ситуації є два варіанти вирішення цієї ситуації. По-перше, подати до суду на встановлення факту, отримати рішення з відмовою і надати її разом з іншими документами. Якщо ж ТЦК і у такій ситуації відмовить у відстрочці, звертатися до адміністративного суду.
Інший варіант — отримати відмову зараз, після чого оскаржувати її без рішення про встановлення факту.
Нагадаємо, якщо з якихось причин рідним зниклих безвісти військовослужбовців припинили виплачувати компенсацію, вони можуть звернутися з офіційним запитом щодо цього питання у Міністерство оборони. Якщо ж військове відомство це питання не вирішить, то громадяни можуть оскаржити скасування виплат у суді.
Ми також писали, що основною проблемою в пошуку зниклих безвісти українців є відсутність комунікації з Росією. Країна-агресорка не передає Україні інформацію про те, хто саме перебуває в полоні.
Читайте Новини.LIVE!