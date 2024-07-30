Статус зниклого безвісти - встановлення через суд - що говорять юристи

Акція на підтримку зниклих безвісти. Фото: "Гречка"

У деяких випадках відстрочку від мобілізації родичі зниклого безвісти військовослужбовця не можуть отримати без рішення суду, який не задовольняє такі позови. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Якщо військовослужбовець загинув чи зник безвісти, то його найближча рідня має право на відстрочку від мобілізації. Але у деяких ситуаціях оформити цю відстрочку неможливо без судового рішення.

"Не вистачає рішення суду про те, що батько зниклий безвісти за особливих обставин. Але є проблема через колізію у постанові №560. Вони вимагають це рішення, але цивільні суди не надають такий статус", — звернувся із такою скаргою до юристів родич зниклого безвісти.

Два варіанти вирішення ситуації з судами

Юрій Айвазян підтвердив правомірність таких відмов: "Так, суд не задовольняє такі позови, оскільки це питання вирішується внесенням відомостей до відповідного Реєстру".

Юрист зазначив, що у такій ситуації є два варіанти вирішення цієї ситуації. По-перше, подати до суду на встановлення факту, отримати рішення з відмовою і надати її разом з іншими документами. Якщо ж ТЦК і у такій ситуації відмовить у відстрочці, звертатися до адміністративного суду.

Інший варіант — отримати відмову зараз, після чого оскаржувати її без рішення про встановлення факту.

Нагадаємо, якщо з якихось причин рідним зниклих безвісти військовослужбовців припинили виплачувати компенсацію, вони можуть звернутися з офіційним запитом щодо цього питання у Міністерство оборони. Якщо ж військове відомство це питання не вирішить, то громадяни можуть оскаржити скасування виплат у суді.

Ми також писали, що основною проблемою в пошуку зниклих безвісти українців є відсутність комунікації з Росією. Країна-агресорка не передає Україні інформацію про те, хто саме перебуває в полоні.