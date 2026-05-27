Уведомление в Резерв+ это не штраф: юристы успокоили граждан

По состоянию на 2026 год приложение "Резерв+" стало основным военно-учетным документом в Украине. В этом приложении могут появляться сообщения о штрафе. Но, как объяснили юристы, предложение признать правонарушение еще не является самим штрафом, и ничего платить не нужно.

Изменения в военно-учетных документах

Во время полномасштабной российско-украинской войны в процессе воинского учета произошли серьезные изменения. Это, в частности, касается и военно-учетных документов.

Так, после изменений в законодательстве появились электронные военно-учетные документы. Это мобильное приложение "Резерв+".

С декабря 2025 года именно "Резерв+" стал единственным новым документом для граждан на воинском учете. Новые бумажные документы больше не выдают.

Предложение оплатить штраф это еще не сам штраф

В приложении "Резерв+" можно проверить себя на предмет возможного розыска со стороны ТЦК. Также можно оплатить штраф за нарушение воинского учета.

"Резерв+", кроме того, позволяет вносить изменения в личные данные военнообязанного гражданина или призывника. К юристам обратился гражданин, который оплатил штраф, но сообщение о штрафе осталось. Мужчина поинтересовался, законно ли это.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, уточнил, действительно ли уведомление о штрафе. Айвазян подчеркнул: "О каком штрафе идет речь? Если о предложении признать правонарушение через "Резерв+", то это не штраф, а обычное сообщение". Адвокат добавил, что предложение признать правонарушение еще не является штрафом, штраф может быть наложен только после составления постановления в ТЦК.

Украинцам в "Резерв+" начали приходить сообщения о якобы неприбытии по мобилизационному распоряжению. Гражданам не стоит игнорировать такие сигналы, поскольку они могут иметь серьезные юридические последствия.

Все граждане Украины со статусом "военнообязанный" подлежат мобилизации в ряды ВСУ. Это не касается людей до 25 лет, но в "Резерв+" иногда может быть ошибочно указан именно такой статус у призывников, поэтому это необходимо исправлять.