Что считается нарушением воинского учета — ответ адвоката

Военный учет в Украине — что считается нарушением
В условиях общей мобилизации и военного положения предусматривается ответственность за нарушение воинского учета. Прежде всего речь идет о неявке по повестке в ТЦК и СП, а также непрохождение ВВК.
Об этом в интервью УНІАН сообщила партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк.
О чем надо сообщать ТЦК
Правовед отметила, что военкомат должен знать о любых важных изменениях в жизни военнообязанных: переезд, женитьба, получение образования, изменение состояния здоровья.
"Насколько мне известно, сейчас никого не привлекают к ответственности за несообщение любой такой важной информации, но в целом такая обязанность есть", — сказала Лидия Карплюк.
Также адвокат добавила, что привлекать к ответственности за несообщение данных, которые можно получить из реестров, не имеют права, ведь сейчас между ведомствами есть электронное взаимодействие. Например, даже если гражданин не сообщил о том, что женился или стал отцом, эти данные есть в Реестре актов гражданского состояния.
