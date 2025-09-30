Видео
Главная Мобилизация Военный учет в Украине — что считается нарушением

Дата публикации 30 сентября 2025 04:30
Что считается нарушением воинского учета — ответ адвоката
В условиях общей мобилизации и военного положения предусматривается ответственность за нарушение воинского учета. Прежде всего речь идет о неявке по повестке в ТЦК и СП, а также непрохождение ВВК.

Об этом в интервью УНІАН сообщила партнер Grain Law Firm, адвокат Лидия Карплюк.

О чем надо сообщать ТЦК

Правовед отметила, что военкомат должен знать о любых важных изменениях в жизни военнообязанных: переезд, женитьба, получение образования, изменение состояния здоровья.

"Насколько мне известно, сейчас никого не привлекают к ответственности за несообщение любой такой важной информации, но в целом такая обязанность есть", — сказала Лидия Карплюк.

Также адвокат добавила, что привлекать к ответственности за несообщение данных, которые можно получить из реестров, не имеют права, ведь сейчас между ведомствами есть электронное взаимодействие. Например, даже если гражданин не сообщил о том, что женился или стал отцом, эти данные есть в Реестре актов гражданского состояния.

Напомним, некоторые женщины должны становиться на воинский учет. За нарушение этого требования им грозит штраф.

Также мы сообщали, что некоторые украинцы этой осенью не подлежат призыву. В частности, речь идет о многодетных родителях и непригодных.

военкомат нарушения военный учет ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
