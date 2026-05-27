Повідомлення в "Резерв+" це не штраф: юристи заспокоїли громадян

Повідомлення про порушення в "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Станом на 2026 рік застосунок "Резерв+" став основним військово-обліковим документом в Україні. В цьому застосунку можуть з’являтися повідомлення про штраф. Але, як пояснили юристи, пропозиція визнати правопорушення ще не є самим штрафом, і нічого платити не потрібно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Зміни у військово-облікових документах

Під час повномасштабної російсько-української війни у процесі військового обліку відбулися серйозні зміни. Це, зокрема, стосується і військово-облікових документів.

Так, після змін у законодавстві з’явилися електронні військово-облікові документи. Це мобільний застосунок "Резерв+".

З грудня 2025 року саме "Резерв+" став єдиним новим документом для громадян на військовому обліку. Нові паперові документи більше не видають.

Пропозиція сплатити штраф це ще не сам штраф

У застосунку "Резерв+" можна перевірити себе на предмет можливого розшуку з боку ТЦК. Також можна сплатити штраф за порушення військового обліку.

"Резерв+", крім того, дозволяє вносити зміни у особисті дані військовозобов’язаного громадянина чи призовника. До юристів звернувся громадянин, який сплатив штраф, але повідомлення про штраф залишилося. Чоловік поцікавився, чи законно це.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, уточнив, чи справді повідомлення про штраф. Айвазян підкреслив: "Про який штраф йде мова? Якщо про пропозицію визнати правопорушення через "Резерв+", то це не штраф, а звичайне повідомлення". Адвокат додав, що пропозиція визнати правопорушення ще не є штрафом, штраф може бути накладений тільки після складення постанови в ТЦК.

Українцям у "Резерв+" почали надходити повідомлення про нібито неприбуття за мобілізаційним розпорядженням. Громадянам не варто ігнорувати такі сигнали, оскільки вони можуть мати серйозні юридичні наслідки.

Усі громадяни України зі статусом "військовозобов'язаний" підлягають мобілізації до лав ЗСУ. Це не стосується людей до 25 років, але у "Резерв+" інколи може бути помилково вказаний саме такий статус у призовників, тож це необхідно виправляти.