В Винницкой области заместитель поселкового главы помогал уклонисту — предстанет перед судом

Задержание заместителя председателя поселкового совета. Фото: Прокуратура Украины

В Винницком районе заместитель поселкового главы обещал за деньги помочь военнообязанному избежать мобилизации. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом 17 февраля сообщили в Винницкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

Осенью прошлого года фигурант пообещал мужчине призывного возраста за тысячу долларов изготовить документы, благодаря которым можно получить отсрочку от мобилизации. Впоследствии нарушитель изменил вид "оплаты": захотел получить для себя и других людей, которые будут участвовать в оформлении фальшивых документов, 500 литров бензина и 500 литров дизеля стоимостью 60 тысяч гривен.

Какое наказание грозит чиновнику

За вымогательство и получение взятки обвиняемый может попасть в тюрьму на срок до десяти лет. Кроме того, ему грозит до трех лет лишения права заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, в Волынской области военнослужащий дважды совершил СОЧ. Его приговорили к пяти годам заключения.

Также мы сообщали, что в Киеве председатель ВВК за деньги переводил военных с передовой на должности в тылу. Его будут судить.