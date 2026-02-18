Видео
Заместитель поселкового главы помогал избегать призыва — его будут судить

Заместитель поселкового главы помогал избегать призыва — его будут судить

Дата публикации 18 февраля 2026 01:03
В Винницкой области заместитель поселкового главы помогал уклонисту — предстанет перед судом
Задержание заместителя председателя поселкового совета. Фото: Прокуратура Украины

В Винницком районе заместитель поселкового главы обещал за деньги помочь военнообязанному избежать мобилизации. За содеянное он ответит перед судом.

Об этом 17 февраля сообщили в Винницкой областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

Осенью прошлого года фигурант пообещал мужчине призывного возраста за тысячу долларов изготовить документы, благодаря которым можно получить отсрочку от мобилизации. Впоследствии нарушитель изменил вид "оплаты": захотел получить для себя и других людей, которые будут участвовать в оформлении фальшивых документов, 500 литров бензина и 500 литров дизеля стоимостью 60 тысяч гривен.

Какое наказание грозит чиновнику

За вымогательство и получение взятки обвиняемый может попасть в тюрьму на срок до десяти лет. Кроме того, ему грозит до трех лет лишения права заниматься определенной деятельностью и конфискация имущества. Обвинительный акт направили в суд.

Напомним, в Волынской области военнослужащий дважды совершил СОЧ. Его приговорили к пяти годам заключения.

Также мы сообщали, что в Киеве председатель ВВК за деньги переводил военных с передовой на должности в тылу. Его будут судить.

суд взятка чиновники военный призыв военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
