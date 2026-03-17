Совершеннолетние дети не влияют на отсрочку для ухода за женой

Отсрочка от мобилизации должна предоставляться гражданам, если они осуществляют уход за близким родственником. Это, в частности, может быть уход за женой, если она в этом нуждается по медицинским показаниям. В такой ситуации, отметили юристы, неважно даже наличие других близких родственников.

Отсрочка от мобилизации для ухода за женой

Общая мобилизация в Украине касается всех граждан мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет. Эти граждане должны иметь соответствующую степень пригодности к военной службе.

Если гражданин является непригодным к военной службе по медицинским показаниям или имеет какие-то другие определенные законом основания для избежания мобилизации, он не может быть призван в ряды ВСУ в особый период. Такие лица получают бессрочную или временную отсрочку.

Одной из самых популярных причин для отсрочки является осуществление ухода за кем-то из близких родственников. К юристам обратилась гражданка именно с вопросом о деталях оформления отсрочки по этому основанию.

Женщина поинтересовалась, можно ли оформить отсрочку по уходу за женой, если у супругов есть совершеннолетний ребенок. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, насколько реальным является положительное решение ТЦК.

Совершеннолетние дети и другие родственники в этой ситуации не играют важной роли

Адвокат Юрий Айвазян в комментарии объяснил, что территориальный центр комплектования должен однозначно согласовать отсрочку. Айвазян заверил: "Сразу хочу отметить, что наличие совершеннолетнего ребенка не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки мужчине".

Юрист пояснил, что наличие совершеннолетнего ребенка или других родственников касается других вариантов отсрочки по уходу. Юрий Айвазян напомнил норму закона: "Требование подтверждения отсутствия других родственников, которые могут осуществлять уход, касается только того случая, когда отсрочка по пункту 9-м части первой статьи 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" оформляется по уходу за родителями жены".

Айвазян резюмировал, что отказ в отсрочке нереален, а также объяснил, какие документы нужно предоставить в такой ситуации. Это, по словам адвоката, следующий пакет документов: "Мужчине нужно подать в ЦПАУ оригиналы или надлежащим образом заверенные копии следующих документов: паспорта и РНУКПН (мужа и жены), свидетельство о браке, ВУД мужа, Приложение 8 или справку о получении компенсации за уход на непрофессиональной основе и документ, подтверждающий потребность жены в постоянном уходе, а именно заключение ВКК".

Напомним, мы ранее писали о том, какие два документа потребует ТЦК при оформлении отсрочки для ухода.

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации, если кто-то из его близких родственников нуждается в постоянном уходе. Но для этого гражданин должен предоставить ТЦК или в ЦПАУ два ключевых документа, без которых отсрочка не может быть предоставлена.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право гражданин с отсрочкой для ухода за близкими родственниками официально работать.

Если военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации для ухода за близкими родственниками, в частности, родителями, он имеет право официально устроиться на работу. На отсрочку этот шаг не повлияет, но повлияет на социальную выплату.