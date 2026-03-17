Повнолітні діти не впливають на відстрочку для догляду за дружиною

Громадянин оформлює документи в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Відстрочка від мобілізації має надаватися громадянам, якщо вони здійснюють догляд за близьким родичем. Це, зокрема, може бути догляд за дружиною, якщо вона цього потребує за медичними показниками. У такій ситуації, наголосили юристи, неважлива навіть наявність інших близьких родичів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Загальна мобілізація в Україні стосується усіх громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років. Ці громадяни повинні мати відповідний ступінь придатності до військової служби.

Якщо громадянин є непридатним до військової служби за медичними показниками чи має якісь інші визначені законом підстави для уникнення мобілізації, він не може бути призваний до лав ЗСУ в особливий період. Такі особи отримують безстрокову чи тимчасову відстрочку.

Однією із найпопулярніших причин для відстрочки є здійснення догляду за кимось із близьких родичів. До юристів звернулася громадянка саме з питанням про деталі оформлення відстрочки за цією підставою.

Жінка поцікавилася, чи можна оформити відстрочку за доглядом за дружиною, якщо у подружжя є повнолітня дитина. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, наскільки реальним є позитивне рішення ТЦК.

Повнолітні діти та інші родичі у цій ситуації не відіграють важливої ролі

Адвокат Юрій Айвазян у коментарі пояснив, що територіальний центр комплектування має однозначно погодити відстрочку. Айвазян запевнив: "Одразу хочу зазначити, що наявність повнолітньої дитини не є підставою для відмови у наданні відстрочки чоловіку".

Юрист пояснив, що наявність повнолітньої дитини чи інших родичів стосується інших варіантів відстрочки за доглядом. Юрій Айвазян нагадав норму закону: "Вимога підтвердження відсутності інших родичів, які можуть здійснювати догляд, стосується тільки того випадку, коли відстрочка за пунтом 9-м частини першої статті 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" оформлюється по догляду за батьками дружини".

Айвазян резюмував, що відмова у відстрочці нереальна, а також пояснив, які документи потрібно надати у такій ситуації. Це, за словами адвоката, наступний пакет документів: "Чоловіку потрібно подати до ЦНАП оригінали або належним чином завірені копії наступних документів: паспорти та РНОКПП (чоловіка та дружини), свідоцтво про шлюб, ВОД чоловіка, Додаток 8 або довідку про отримання компенсації за догляд на непрофесійній основі та документ, який підтверджує потребу дружини у постійному догляді, а саме висновок ЛКК".

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації, якщо хтось із його близьких родичів потребує постійного догляду. Але для цього громадянин повинен надати ТЦК чи в ЦНАП два ключові документи, без яких відстрочка не може бути надана.

Якщо військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації для догляду за близькими родичами, зокрема, батьками, він має право офіційно влаштуватися на роботу. На відстрочку цей крок не вплине, але вплине на соціальну виплату.