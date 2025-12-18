Военный билет времен СССР - когда надо менять

Советский военный билет — надо ли его менять
Если военнообязанный гражданин стал на воинский учет еще до провозглашения независимости Украины, его военно-учетным документом стал военный билет советского образца. Юристы объяснили, сохраняет ли он силу в нынешних условиях.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Военный билет из СССР — что говорит закон
К юристам обратился гражданин, который стал на воинский учет еще во времена существования Советского Союза.
Таким образом, у этого мужчины военный билет — еще советского образца.
Гражданин поинтересовался, нужно ли ему менять этот военно-учетный документ.
"Согласно Заключительным и переходным положениям Закона № 3633-IX военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу этого Закона,является действующим и не требует обязательной замены в случае утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа", — отметил в ответе этому военнообязанному юрист Владислав Дерий.
Постановление Кабмина подтверждает
Юрист также напомнил об одном из пунктов постановления Кабинета министров Украины №559.
"Этим постановлением установлено, что военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца", — отметил Дерий.
Поэтому, резюмировал он, военный билет советского образца сохраняет свою силу.
