Военный билет времен СССР - когда надо менять

Оформление военных билетов. Фото: УНІАН

Если военнообязанный гражданин стал на воинский учет еще до провозглашения независимости Украины, его военно-учетным документом стал военный билет советского образца. Юристы объяснили, сохраняет ли он силу в нынешних условиях.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама

Читайте также:

Военный билет из СССР — что говорит закон

К юристам обратился гражданин, который стал на воинский учет еще во времена существования Советского Союза.

Таким образом, у этого мужчины военный билет — еще советского образца.

Гражданин поинтересовался, нужно ли ему менять этот военно-учетный документ.

"Согласно Заключительным и переходным положениям Закона № 3633-IX военно-учетный документ, определяющий принадлежность его владельца к воинской обязанности, выданный до дня вступления в силу этого Закона,является действующим и не требует обязательной замены в случае утверждения органом государственной власти новой формы военно-учетного документа", — отметил в ответе этому военнообязанному юрист Владислав Дерий.

Постановление Кабмина подтверждает

Юрист также напомнил об одном из пунктов постановления Кабинета министров Украины №559.

"Этим постановлением установлено, что военно-учетные документы, оформленные до вступления в силу этого постановления, считаются действительными на всей территории Украины до выдачи военно-учетного документа нового образца", — отметил Дерий.

Поэтому, резюмировал он, военный билет советского образца сохраняет свою силу.

Напомним, мы ранее писали о том, сохраняют ли силу после последних, декабрьских изменений в процесс воинского учета бумажные ВУД.

Добавим, мы сообщали о том, является ли законным военно-учетный документ в "Дії".