Військовий квиток часів СРСР - коли треба міняти

Оформлення військових квитків. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов'язаний громадянин став на військовий облік ще до проголошення незалежності України, його військово-обліковим документом став військовий квиток радянського зразка. Юристи пояснили, чи зберігає він чинність у нинішніх умовах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Військовий квиток із СРСР — що говорить закон

До юристів звернувся громадянин, який став на військовий облік ще у часи існування Радянського Союзу.

Таким чином, у цього чоловіка військовий квиток – ще радянського зразка.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому змінювати цей військово-обліковий документ.

"Згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону № 3633-IX військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа", — зазначив у відповіді цьому військовозобов’язаному юрист Владислав Дерій.

Постанова Кабміну підтверджує

Юрист також нагадав про один із пунктів постанови Кабінету міністрів України №559.

"Цією постановою установлено, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка", — наголосив Дерій.

Тож, резюмував він, військовий квиток радянського зразка зберігає свою чинність.

