Військовий квиток часів СРСР - коли треба міняти

Радянський військовий квиток — чи треба його міняти
Якщо військовозобов'язаний громадянин став на військовий облік ще до проголошення незалежності України, його військово-обліковим документом став військовий квиток радянського зразка. Юристи пояснили, чи зберігає він чинність у нинішніх умовах.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Військовий квиток із СРСР — що говорить закон
До юристів звернувся громадянин, який став на військовий облік ще у часи існування Радянського Союзу.
Таким чином, у цього чоловіка військовий квиток – ще радянського зразка.
Громадянин поцікавився, чи потрібно йому змінювати цей військово-обліковий документ.
"Згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону № 3633-IX військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа", — зазначив у відповіді цьому військовозобов’язаному юрист Владислав Дерій.
Постанова Кабміну підтверджує
Юрист також нагадав про один із пунктів постанови Кабінету міністрів України №559.
"Цією постановою установлено, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка", — наголосив Дерій.
Тож, резюмував він, військовий квиток радянського зразка зберігає свою чинність.
