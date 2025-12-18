Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Радянський військовий квиток — чи треба його міняти

Радянський військовий квиток — чи треба його міняти

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:25
Військовий квиток часів СРСР - коли треба міняти
Оформлення військових квитків. Фото: УНІАН

Якщо військовозобов'язаний громадянин став на військовий облік ще до проголошення незалежності України, його військово-обліковим документом став військовий квиток радянського зразка. Юристи пояснили, чи зберігає він чинність у нинішніх умовах.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Військовий квиток із СРСР — що говорить закон

До юристів звернувся громадянин, який став на військовий облік ще у часи існування Радянського Союзу.

Таким чином, у цього чоловіка військовий квиток – ще радянського зразка.

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому змінювати цей військово-обліковий документ.

"Згідно Прикінцевих та перехідних положень Закону № 3633-IX військово-обліковий документ, що визначає належність його власника до військового обов’язку, виданий до дня набрання чинності цим Законом, є чинним та не потребує обов’язкової заміни у випадку затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа", — зазначив у відповіді цьому військовозобов’язаному юрист Владислав Дерій.

Постанова Кабміну підтверджує

Юрист також нагадав про один із пунктів постанови Кабінету міністрів України №559.

"Цією постановою установлено, що військово-облікові документи, оформлені до набрання чинності цією постановою, вважаються дійсними на всій території України до видачі військово-облікового документа нового зразка", — наголосив Дерій.

Тож, резюмував він, військовий квиток радянського зразка зберігає свою чинність.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи зберігають чинність після останніх, грудневих змін у процес військового обліку паперові ВОД.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є законним військово-обліковий документ у "Дії".

СРСР військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації