Создал направление на ВЛК через Резерв+: можно ли его отменить

Приложение «Резерв+», в котором можно оформить направление на ВВК. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 2026 год граждане имеют право самостоятельно оформлять электронное направление на ВВК. Однако отменить его гражданин не может. Таким образом, оформив электронное направление, его необходимо использовать и пройти военно-медицинскую комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале «Юристи.UA».

Годность и негодность после ВВК

Военнообязанные граждане, состоящие на воинском учете, должны проходить военно-медицинскую комиссию. Заключения ВВК необходимы для определения годности граждан к военной службе.

Военно-медицинская комиссия может признать гражданина как годным, так и негодным к службе в ВСУ. Негодные граждане после этого исключаются из воинского учета.

Годность к военной службе может быть различной. Гражданина могут признать как безусловно годным, так и годным к службе в отдельных подразделениях, в частности, частях обеспечения, ТЦК, военных вузах и т. д.

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Создать направление на ВВК можно, отменить невозможно

Во время полномасштабной российско-украинской войны в процессе ВВК произошли изменения. Так, военнообязанные граждане получили право самостоятельно инициировать прохождение военно-врачебной комиссии.

Сейчас направление на ВВК можно оформить онлайн, через приложение «Резерв+». К юристам обратился гражданин, который оформил электронное направление в приложении, но впоследствии решил его отменить. Мужчина поинтересовался, имеет ли он право пойти на такой шаг.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что не имеет никакого значения, сам ли гражданин создал направление на ВВК или ему выдали направление в ТЦК. Айвазян заверил: «Отменить направление на ВВК нельзя».

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кому из забронированных нужно проходить ВВК и кто выдает направление.

Украинцы, имеющие бронь или отсрочку от мобилизации, не обязаны проходить военно-врачебную комиссию. Однако бывают случаи, когда это все же необходимо.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, как будут наказывать, если взять электронное направление на ВВК, но не явиться на комиссию.

Если военнообязанный сам пожелал пройти ВВК и был инициатором создания электронного направления, но не явился на медосмотр в назначенную дату, у него будет еще 15 дней, в течение которых направление останется актуальным. После этого запрос нужно будет подать повторно, и в приложение поступит направление с теми же или обновленными данными.