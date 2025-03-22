Электронное направление на ВВК — что будет, если сгенерировать и не прийти на медосмотр

Электронное направление на ВВК. Фото: mod.gov.ua

В Украине продолжается реформа системы военно-врачебной комиссии. Сейчас для военнообязанных граждан доступна функция получения электронного направления на ВВК. запрос можно подать через приложение "Резерв+".

Однако, какое наказание грозит лицам, которые сгенерируют электронное направление, но на ВВК не придут, а когда ответственности можно будет избежать — разъяснения дали в Министерстве обороны Украины на официальном портале.

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Так, отмечается, если военнообязанный сам пожелал пройти ВВК и был инициатором создания э-направления, но не явился на медосмотр в определенную дату, у него будет еще 15 дней в течение которых направление будет оставаться актуальным.

После запрос надо будет подать повторно — и в приложение поступит направление с теми же или обновленными деталями. Таким образом за неявку на ВВК, инициатором которой был сам военнообязанный, не предусмотрено никакого наказания.

Электронное направление на ВВК. Фото: mod.gov.ua

В то же время, если лицо получило повестку на прохождение военно-врачебной комиссии, подало запрос в Резерв+ на создание э-направления, но не явилось в течение 14 дней от назначенной даты осмотра — это нарушение правил военного учета, за которое предусмотрена административная ответственность. В соответствии с законодательством, на военнообязанного могут наложить штраф от 17 до 25 тыс. грн.

Ранее мы писали, как ограниченно пригодным пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы рассказывали, когда решение ВВК могут отменить.

Также мы информировали, кто может выбирать место прохождения ВВК и как это сделать.