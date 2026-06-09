Створив направлення на ВЛК через "Резерв+": чи можна його скасувати

Застосунок "Резерв+", де можна створити направлення на ВЛК. Фото: Новини.LIVE

Станом на 2026 рік громадяни мають право створювати електронне направлення на ВЛК самостійно. Але скасувати його громадянин не має жодної можливості. Таким чином, створивши е-направлення, потрібно використати його і пройти військово-лікарську комісію.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Придатність і непридатність після ВЛК

Військовозобов’язані громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають проходити військово-лікарську комісію. Висновки ВЛК потрібні для визначення придатності громадян до військової служби.

Військово-лікарська комісія може визнати громадянина як придатним, так і непридатним до служби в ЗСУ. Непридатні громадяни після цього виключаються з військового обліку.

Придатність до військової служби може бути різною. Громадянина можуть визнати як безумовно придатним, так і придатним до служби у окремих підрозділах, зокрема, частинах забезпечення, ТЦК, військових вишах тощо.

Читайте також:

Створити направлення на ВЛК можна, скасувати неможливо

Під час повномасштабної російсько-української війни у процесі ВЛК відбулися зміни. Так, військовозобов’язані громадяни отримали право самостійно ініціювати проходження військово-лікарської комісії.

Зараз направлення на ВЛК можна створити онлайн, через застосунок "Резерв+". До юристів звернувся громадянин, який створив е-направлення у застосунку, але згодом вирішив скасувати його. Чоловік поцікавився, чи має він право зробити такий крок.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що не має жодного значення, сам громадянин створив направлення на ВЛК чи йому видали направлення в ТЦК. Айвазян запевнив: "Скасувати направлення на ВЛК не можна".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, кому із заброньованих треба проходити ВЛК і хто видає направлення.

Українці, які мають бронь чи відстрочку від мобілізації, не зобов'язані проходити військово-лікарську комісію. Однак є випадки, коли це все ж необхідно.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, як каратимуть, якщо взяти е-направлення на ВЛК, але не піти на комісію.

Якщо військовозобов'язаний сам забажав пройти ВЛК й був ініціатором створення е-направлення, але не з'явився на медогляд у визначену дату, у нього буде ще 15 днів впродовж яких направлення залишатиметься актуальним. Після цього запит треба буде подати повторно, і в застосунок надійде направлення з тими ж або оновленими деталями.