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Совместный фронт — может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем

11 июня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Война в Украине — может ли жена уйти на фронт вместе с мужем
Подготовка офицеров в Украине. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. На военную службу для защиты страны от оккупанта призывают военнообязанных мужчин. А вот женщины могут присоединиться к рядам ВСУ на добровольной основе, подписав контракт. Поэтому формально жена может уйти на фронт, если ее мужа мобилизовали. Однако есть важные нюансы, которые следует учитывать.

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Как женщине попасть в нужную воинскую часть

Женщина может обратиться вк воинскую часть, где проходит службу ее муж. Необходимо поинтересоваться, какие есть вакансии и какую должность можно занять, в соответствии со своей специальностью и навыками.

В военной части женщина может пройти тестирование, получить направление, на какую должность ее примут.

Для воинской части следует подготовить:

  • личные документы;
  • документы, подтверждающие наличие соответствующего образования (для медиков);
  • документы, подтверждающие необходимые навыки (водительское удостоверение).

Далее можно обращаться в ТЦК и СП. Чтобы стать на военный учет, женщине нужно подготовить:

  • паспорт гражданки Украины;
  • идентификационный код;
  • диплом о высшем образовании (при наличии);
  • справку ВПЛ (при наличии);
  • отношение по воинской части, в которой она планирует проходить военную службу;
  • фотографии 3 на 4;
  • заявление.

После ТЦК направит на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) — это один из решающих этапов. Ведь именно медкомиссия будет решать, может ли женщина проходить военную службу и есть ли ограничения, связанные с состоянием здоровья.

 

Как женщине попасть в нужную воинскую часть 
Украинка в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Какие ограничения и возможности для женщины в ВСУ

В Вооруженных Силах Украины не существует как таких ограничений для женщин, желающих проходить военную службу. Женщина может занять любую должность в соответствии со своими навыками и умениями. Более того, возможно пройти обучение по определенной специальности, например, на оператора дронов.

Как и мужчины, женщины обязательно проходят общевоенную подготовку, а также профессиональную подготовку. И только после этого отправляются в воинскую часть.

Очень важно позаботиться о физической и психологической подготовке. Ведь война требует выносливых людей, способных выдерживать как физические, так и психологические нагрузки.

Единственным препятствием для службы в армии может стать вывод ВВК. А точнее, состояние здоровья, которое может не разрешить занимать определенные должности и выполнять ряд работ.

Ранее мы писали, могут ли мобилизовать мужа, если его жена уже проходит службу в ВСУ.

Напомним, мы сообщали, каким военнообязанным женщинам нужно обязательно пройти ВВК.

Также мы информировали, в какие сферы обороны можно привлекать женщин, по мнению военных.

Украина
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ВСУ

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