Война в Украине — может ли жена уйти на фронт вместе с мужем

Совместный фронт — может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. На военную службу для защиты страны от оккупанта призывают военнообязанных мужчин. А вот женщины могут присоединиться к рядам ВСУ на добровольной основе, подписав контракт. Поэтому формально жена может уйти на фронт, если ее мужа мобилизовали. Однако есть важные нюансы, которые следует учитывать.
При каких условиях женщина может проходить военную службу вместе со своим мужем, пишет сайт Новини Pro.
Как женщине попасть в нужную воинскую часть
Женщина может обратиться вк воинскую часть, где проходит службу ее муж. Необходимо поинтересоваться, какие есть вакансии и какую должность можно занять, в соответствии со своей специальностью и навыками.
В военной части женщина может пройти тестирование, получить направление, на какую должность ее примут.
Для воинской части следует подготовить:
- личные документы;
- документы, подтверждающие наличие соответствующего образования (для медиков);
- документы, подтверждающие необходимые навыки (водительское удостоверение).
Далее можно обращаться в ТЦК и СП. Чтобы стать на военный учет, женщине нужно подготовить:
- паспорт гражданки Украины;
- идентификационный код;
- диплом о высшем образовании (при наличии);
- справку ВПЛ (при наличии);
- отношение по воинской части, в которой она планирует проходить военную службу;
- фотографии 3 на 4;
- заявление.
После ТЦК направит на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) — это один из решающих этапов. Ведь именно медкомиссия будет решать, может ли женщина проходить военную службу и есть ли ограничения, связанные с состоянием здоровья.
Какие ограничения и возможности для женщины в ВСУ
В Вооруженных Силах Украины не существует как таких ограничений для женщин, желающих проходить военную службу. Женщина может занять любую должность в соответствии со своими навыками и умениями. Более того, возможно пройти обучение по определенной специальности, например, на оператора дронов.
Как и мужчины, женщины обязательно проходят общевоенную подготовку, а также профессиональную подготовку. И только после этого отправляются в воинскую часть.
Очень важно позаботиться о физической и психологической подготовке. Ведь война требует выносливых людей, способных выдерживать как физические, так и психологические нагрузки.
Единственным препятствием для службы в армии может стать вывод ВВК. А точнее, состояние здоровья, которое может не разрешить занимать определенные должности и выполнять ряд работ.
Ранее мы писали, могут ли мобилизовать мужа, если его жена уже проходит службу в ВСУ.
Напомним, мы сообщали, каким военнообязанным женщинам нужно обязательно пройти ВВК.
Также мы информировали, в какие сферы обороны можно привлекать женщин, по мнению военных.
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