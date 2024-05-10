Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow В які сфери оборони можна залучати жінок — думка військового УДА arrow

В які сфери оборони можна залучати жінок — думка військового УДА

10 травня 2024 07:10
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В які сфери оборони можна залучати жінок — думка військового УДА
Жінки-військовослужбовиці. Фото ілюстративне: womo.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Ніхто не має право позбавляти жінок можливості бути дотичності до оборони своєї держави. Для того, щоб захищати країну українки необов'язково мають бути на передовій, адже є багато позицій, де вони можуть із легкістю виконувати певні завдання. 

Про це в середу, 8 травня, написав боєць штурмового батальйону "Арей" УДА 129 бригади ЗСУ Степан Ковальчик, який воює з 2016 року.

Читайте також:

В яких сферах оборони можна задіяти жінок

Ковальчик зазначив, що жінки можуть обіймати будь-які посади у військкоматах. Перевагою такої роботи є, зокрема, служба за місцем проживання, тобто поряд із родиною й дітьми.

Ще одним варіантом служби для українок є змішані екіпажі патрульної поліції, в яких давно вже служить чимало громадянок.

Цілком "підйомними", за словами військового, для жінок є й такі задачі як охорона мостів, переправ, будівель критичної інфраструктури, зокрема служба на блокпостах, у складі батальйонів тероборони та ДФТГ.

"У Збройних силах України є посади, які вже під контролем жінок. Штабна робота, облік, бухгалтерія, логістика та багато інших завдань лежать на їхніх плечах. Сюди варто додати і службу забезпечення, підвіз матеріалів, заправка і керування переважною більшістю транспорту армії", — наголосив боєць УДА.

Ще одним важливим завданням, яке можуть виконувати українські жінки є вишколи. На цих навчаннях юнаків і дівчат вчать, як поводитись зі зброєю та орієнтуватися на місцевості, допомагають їм розвивати навички спостережливості та маскування.

"Тільки всеохопна і масова мілітаризація суспільства, навчання всіх верств населення, демонстрація готовності народу вести цей смертельний бій з оскаженілим ворогом до перемоги продемонструє всьому світові, ворогам і нам самим, що Українська Самостійна Соборна Держава є доконаним фактом на віки вічні", — підсумував Ковальчик.

Нагадаємо, юрист і адвокат Ярослав Кравець пояснив, до якого віку чоловіків в Україні можуть мобілізувати. За його словами, громадян старше 60 років виключають із військового обліку, однак у таких чоловік є можливість долучитися до лав захисників України добровольцями.

Раніше військовий 3-го батальйону "Свобода" Владислав Первухін розповів про користь від жінок на фронті.

війна
мобілізація
війна в Україні
військовослужбовці
фронт
жінки на війні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні