В які сфери оборони можна залучати жінок — думка військового УДА

Жінки-військовослужбовиці. Фото ілюстративне: womo.ua

Ніхто не має право позбавляти жінок можливості бути дотичності до оборони своєї держави. Для того, щоб захищати країну українки необов'язково мають бути на передовій, адже є багато позицій, де вони можуть із легкістю виконувати певні завдання.

Про це в середу, 8 травня, написав боєць штурмового батальйону "Арей" УДА 129 бригади ЗСУ Степан Ковальчик, який воює з 2016 року.

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Ковальчик зазначив, що жінки можуть обіймати будь-які посади у військкоматах. Перевагою такої роботи є, зокрема, служба за місцем проживання, тобто поряд із родиною й дітьми.

Ще одним варіантом служби для українок є змішані екіпажі патрульної поліції, в яких давно вже служить чимало громадянок.

Цілком "підйомними", за словами військового, для жінок є й такі задачі як охорона мостів, переправ, будівель критичної інфраструктури, зокрема служба на блокпостах, у складі батальйонів тероборони та ДФТГ.

"У Збройних силах України є посади, які вже під контролем жінок. Штабна робота, облік, бухгалтерія, логістика та багато інших завдань лежать на їхніх плечах. Сюди варто додати і службу забезпечення, підвіз матеріалів, заправка і керування переважною більшістю транспорту армії", — наголосив боєць УДА.

Ще одним важливим завданням, яке можуть виконувати українські жінки є вишколи. На цих навчаннях юнаків і дівчат вчать, як поводитись зі зброєю та орієнтуватися на місцевості, допомагають їм розвивати навички спостережливості та маскування.

"Тільки всеохопна і масова мілітаризація суспільства, навчання всіх верств населення, демонстрація готовності народу вести цей смертельний бій з оскаженілим ворогом до перемоги продемонструє всьому світові, ворогам і нам самим, що Українська Самостійна Соборна Держава є доконаним фактом на віки вічні", — підсумував Ковальчик.

Нагадаємо, юрист і адвокат Ярослав Кравець пояснив, до якого віку чоловіків в Україні можуть мобілізувати. За його словами, громадян старше 60 років виключають із військового обліку, однак у таких чоловік є можливість долучитися до лав захисників України добровольцями.

Раніше військовий 3-го батальйону "Свобода" Владислав Первухін розповів про користь від жінок на фронті.