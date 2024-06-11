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Спільний фронт — чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком

11 червня 2024 06:44
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Любомир Кучер
Редактор
Війна в Україні — чи може дружина піти на фронт разом з чоловіком
Підготовка офіцерів запасу в Україні. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. На військову службу, задля захисту країни від окупанта, призивають військовозобов'язаних чоловіків. А от жінки можуть долучитися до лав ЗСУ на добровільній основі, підписавши контракт. Тому, формально, дружина може піти на фронт, якщо її чоловіка мобілізували. Проте є важливі нюанси, які слід враховувати.

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За яких умов жінка може проходити військову службу разом зі своїм чоловіком, пише сайт Новини Pro.

Як жінці потрапити у потрібну військову частину 

Жінка може звернутися безпосередньо до військової частини, де проходить службу її чоловік. Необхідно поцікавитися, які є вакансії та яку посаду можна зайняти, відповідно до своєї спеціальності та навичок. 

У військовій частині жінка може пройти тестування, отримати направлення, на яку посаду її приймуть.

Для військової частини варто підготувати:

  • особисті документи;
  • документи, які підтверджують наявність відповідної освіти (для медиків);
  • документи, які підтверджують необхідні навички (водійське посвідчення).

Далі можна звертатися до ТЦК та СП. Щоб стати на військовий облік, жінці потрібно підготувати:

  • паспорт громадянки України;
  • ідентифікаційний код;
  • диплом про вищу освіту (за наявності);
  • довідку ВПО (за наявності);
  • відношення з військової частини, в якій вона планує проходити військову службу;
  • фотокартки 3 на 4;
  • заяву.

Після ТЦК направить на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — це один з вирішальних етапів. Адже саме медкомісія вирішуватиме, чи може жінка проходити військову службу та чи є обмеження, пов'язані зі станом здоров'я. 

 

Як жінці потрапити у потрібну військову частину 
Українка в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Які є обмеження та можливості для жінки у ЗСУ

У Збройних Силах України не існує як таких обмежень для жінок, які хочуть проходити військову службу. Жінка може зайняти будь-яку посаду відповідно до своїх навичок та вмінь. Щобільше, є можливість пройти навчання за певною спеціальністю, наприклад, на оператора дронів. 

Як і чоловіки, жінки обов'язково проходять загальновійськову підготовку, а також фахову підготовку. І тільки після цього відправляються у військову частину.

Вкрай важливо подбати про фізичну та психологічну  підготовку. Адже війна потребує витривалих людей, які здатні витримувати як фізичні, так і психологічні навантаження. 

Єдиною перешкодою для служби в армії може стати висновок ВЛК. А точніше, стан здоров'я, який може не дозволити займати певні посади та виконувати певні роботи. 

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо його дружина вже проходить службу в ЗСУ. 

Нагадаємо, ми повідомляли, яким військовозобов'язаним жінкам потрібно обов'язково пройти ВЛК.

Також ми інформували, в які сфери оборони можна залучати жінок, на думку військових. 

Україна
мобілізація
армія
війна
військові
ЗСУ

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