Війна в Україні — чи може дружина піти на фронт разом з чоловіком

Підготовка офіцерів запасу в Україні. Фото: АрміяInform

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. На військову службу, задля захисту країни від окупанта, призивають військовозобов'язаних чоловіків. А от жінки можуть долучитися до лав ЗСУ на добровільній основі, підписавши контракт. Тому, формально, дружина може піти на фронт, якщо її чоловіка мобілізували. Проте є важливі нюанси, які слід враховувати.

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Як жінці потрапити у потрібну військову частину

Жінка може звернутися безпосередньо до військової частини, де проходить службу її чоловік. Необхідно поцікавитися, які є вакансії та яку посаду можна зайняти, відповідно до своєї спеціальності та навичок.

У військовій частині жінка може пройти тестування, отримати направлення, на яку посаду її приймуть.

Для військової частини варто підготувати:

особисті документи;

документи, які підтверджують наявність відповідної освіти (для медиків);

документи, які підтверджують необхідні навички (водійське посвідчення).

Далі можна звертатися до ТЦК та СП. Щоб стати на військовий облік, жінці потрібно підготувати:

паспорт громадянки України;

ідентифікаційний код;

диплом про вищу освіту (за наявності);

довідку ВПО (за наявності);

відношення з військової частини, в якій вона планує проходити військову службу;

фотокартки 3 на 4;

заяву.

Після ТЦК направить на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — це один з вирішальних етапів. Адже саме медкомісія вирішуватиме, чи може жінка проходити військову службу та чи є обмеження, пов'язані зі станом здоров'я.

Українка в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Які є обмеження та можливості для жінки у ЗСУ

У Збройних Силах України не існує як таких обмежень для жінок, які хочуть проходити військову службу. Жінка може зайняти будь-яку посаду відповідно до своїх навичок та вмінь. Щобільше, є можливість пройти навчання за певною спеціальністю, наприклад, на оператора дронів.

Як і чоловіки, жінки обов'язково проходять загальновійськову підготовку, а також фахову підготовку. І тільки після цього відправляються у військову частину.

Вкрай важливо подбати про фізичну та психологічну підготовку. Адже війна потребує витривалих людей, які здатні витримувати як фізичні, так і психологічні навантаження.

Єдиною перешкодою для служби в армії може стати висновок ВЛК. А точніше, стан здоров'я, який може не дозволити займати певні посади та виконувати певні роботи.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіка, якщо його дружина вже проходить службу в ЗСУ.

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