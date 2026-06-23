Списанный с учета объект имеет бумажный ВУД: зачем нужен запрос в ТЦК

Бумажный военно-учетный документ. Фото: informweek.com

Светлана Красноштан Редактор

У некоторых граждан, которые были сняты с воинского учета до реформы этой системы, информация может сохраниться только в бумажных воинско-учетных документах. Иногда такого гражданина могут вернуть на учет в ТЦК. В этом случае необходимо подать запрос в территориальный центр комплектования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Снятие и исключение с воинского учета

Военный учет касается всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. Впрочем, часть граждан этой категории может не состоять на учете.

Таких лиц могут снять или исключить с учета по состоянию здоровья. Снятие и исключение с учета это разные процессы, не связанные между собой.

Снятого с учета гражданина можно законным путем вернуть обратно на воинский учет. Исключение же является окончательной процедурой, и такой гражданин не подлежит возвращению.

Зачем нужны запрос в ТЦК и "Резерв+"

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета еще в 2017 году. У него есть запись об этом в бумажном временном удостоверении.

Гражданин поинтересовался, может ли оказаться, что его исключение не внесли в реестр "Оберіг". Адвокат Вячеслав Кирда объяснил, что в ситуации со старыми бумажными документами следует подать запрос в ТЦК: "Если информация о Вашей негодности содержится во временном удостоверении, нужно подать в ТЦК запрос и попытаться истребовать справку об исключении".

Кирда рассказал, что нужно будет сделать дальше: "Параллельно вам нужно загрузить приложение "Резерв+" и проверить, какие данные о вас есть в цифровых платформах. Они должны совпадать. Если по данным реестра "Оберіг" вы числитесь на учете, необходимо подать в ТЦК соответствующее заявление".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, нужно ли проходить ВВК каждый год после снятия с воинского учета.

Если гражданина сняли с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном воинско-учетном документе.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, возможно ли снятие с воинского учета через суд.

Списать с воинского учета через суд гражданина, совершившего тяжкое преступление, невозможно. Но и мобилизовать его в определенных ситуациях тоже невозможно.