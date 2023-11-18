Временное удостоверение военнообязанного — что это и кому выдают

Не только военный билет — что такое временное удостоверение и кому его выдают
По правилам военного учета, которые действуют в Украине, каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь военно-учетный документ. Обычно таким документом есть военный билет. Однако нередко вместо него выдается временное удостоверение.
Что такое временное удостоверение, какую информацию должен содержать документ и кому его выдают, рассказываем далее в материале.
Что такое временное удостоверение
Временным удостоверением является документом, удостоверяющим личность военнообязанного, находящегося в запасе лиц:
- офицерского состава;
- сержантского и старшинского;
- рядового.
Само временное удостоверение военнообязанного определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.
Следует отметить, что данный документ появился в Украине только в 2017 году. Он был утвержден Приказом Министерства обороны Украины №610 "О временном удостоверении военнообязанного".
Как выглядит временное удостоверение военнообязанного
В указанном приказе Минобороны отмечается, что документ должен быть изготовлен из плотной бумаги и иметь размер 145х210 мм.
На лицевой стороне временного удостоверения размещают:
- номер документа;
- фотографию владельца размером 35х45 мм;
- ФИО владельца.
Кроме того, должны быть заполнены следующие графы:
- дата рождения;
- воинское звание;
- состав;
- профиль;
- военно-учетная специальность;
- категория;
- пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;
- зачисление в запас;
- необходимость в повторном медицинском осмотре;
- причина выдачи удостоверения.
На оборотной стороне документа должны содержаться:
- данные антропометрических измерений;
- особые отметки;
- отметки о военном учете;
- подпись военного комиссара;
- печать;
- дата;
- подпись владельца об ознакомлении с правилами военного учета.
Стоит отметить, что удостоверение может быть старого образца. Оно все равно должно содержать фото военнообязанного и следующие данные:
- по какой причине выдано;
- воинское звание;
- военно-учетная специальность;
- дата рождения;
- название ТЦК;
- ФИО начальника, его подпись;
- дата выдачи;
- дата взятия на учет;
- место для записей.
Кто может получить временное удостоверение военнообязанного
Временное удостоверение выдается военнообязанным, которые:
- взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);
- потеряли военные билеты (до получения);
- не проходили военную службу или учебное заведение и не имеют военно-учетной специальности;
- признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время, ограниченно пригодными в военное время в военную службу по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения во время повторного медицинского осмотра);
- прибыли из мест лишения свободы;
- военнообязанным женщинам.
Замена временного удостоверения — когда нужно идти в ТЦК
Приказ МО четко определяет, когда следует обращаться в ТЦК для замены временного удостоверения.
Замене подлежат временные удостоверения:
- утраченные или испорченные военнообязанными;
- у которых не осталось места для внесения информации.
Важно: поправки во временном удостоверении не допускаются.
Изъятие временного удостоверения у военнообязанного осуществляется в порядке, определенном КМУ. Это могут делать:
- районные (городские) ТЦК;
- СБУ;
- Служба внешней разведки и другие физические или юридические лица в предусмотренном законодательством порядке.
Однако выдача и уничтожение временных удостоверений проводятся только в порядке, установленном для военных билетов, который определяется Министерством обороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины для военнообязанных, стоящих на учете.
Ответственность за порчу временного удостоверения военнообязанного
За порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее потерю их, предусмотрена административная ответственность. Это штраф от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Если документы потеряны повторно в течение года или в особый период — штраф от пятидесяти до не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
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