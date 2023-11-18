Временное удостоверение военнообязанного — что это и кому выдают

Военнообязанные мужчины в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

По правилам военного учета, которые действуют в Украине, каждый мужчина в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь военно-учетный документ. Обычно таким документом есть военный билет. Однако нередко вместо него выдается временное удостоверение.

Что такое временное удостоверение, какую информацию должен содержать документ и кому его выдают, рассказываем далее в материале.​​​

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Что такое временное удостоверение

Временным удостоверением является документом, удостоверяющим личность военнообязанного, находящегося в запасе лиц:

офицерского состава;

сержантского и старшинского;

рядового.

Само временное удостоверение военнообязанного определяет принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Следует отметить, что данный документ появился в Украине только в 2017 году. Он был утвержден Приказом Министерства обороны Украины №610 "О временном удостоверении военнообязанного".

Как выглядит временное удостоверение военнообязанного

В указанном приказе Минобороны отмечается, что документ должен быть изготовлен из плотной бумаги и иметь размер 145х210 мм.

На лицевой стороне временного удостоверения размещают:

номер документа;

фотографию владельца размером 35х45 мм;

ФИО владельца.

Кроме того, должны быть заполнены следующие графы:

дата рождения;

воинское звание;

состав;

профиль;

военно-учетная специальность;

категория;

пригодность к прохождению военной службы по состоянию здоровья;

зачисление в запас;

необходимость в повторном медицинском осмотре;

причина выдачи удостоверения.

На оборотной стороне документа должны содержаться:

данные антропометрических измерений;

особые отметки;

отметки о военном учете;

подпись военного комиссара;

печать;

дата;

подпись владельца об ознакомлении с правилами военного учета.

Вид временного удостоверения военнообязанного. Фото: Минобороны

Стоит отметить, что удостоверение может быть старого образца. Оно все равно должно содержать фото военнообязанного и следующие данные:

по какой причине выдано;

воинское звание;

военно-учетная специальность;

дата рождения;

название ТЦК;

ФИО начальника, его подпись;

дата выдачи;

дата взятия на учет;

место для записей.

Кто может получить временное удостоверение военнообязанного

Временное удостоверение выдается военнообязанным, которые:

взятые на военный учет военнообязанных и которым присвоены первичные воинские звания офицерского состава запаса (до поступления их личных дел);

потеряли военные билеты (до получения);

не проходили военную службу или учебное заведение и не имеют военно-учетной специальности;

признанные призывными комиссиями непригодными в мирное время, ограниченно пригодными в военное время в военную службу по состоянию здоровья (до подтверждения этого решения во время повторного медицинского осмотра);

прибыли из мест лишения свободы;

военнообязанным женщинам.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Замена временного удостоверения — когда нужно идти в ТЦК

Приказ МО четко определяет, когда следует обращаться в ТЦК для замены временного удостоверения.

Замене подлежат временные удостоверения:

утраченные или испорченные военнообязанными;

у которых не осталось места для внесения информации.

Важно: поправки во временном удостоверении не допускаются.

Изъятие временного удостоверения у военнообязанного осуществляется в порядке, определенном КМУ. Это могут делать:

районные (городские) ТЦК;

СБУ;

Служба внешней разведки и другие физические или юридические лица в предусмотренном законодательством порядке.

Однако выдача и уничтожение временных удостоверений проводятся только в порядке, установленном для военных билетов, который определяется Министерством обороны Украины, Службой безопасности Украины и Службой внешней разведки Украины для военнообязанных, стоящих на учете.

Ответственность за порчу временного удостоверения военнообязанного

За порчу или небрежное хранение военно-учетных документов, повлекшее потерю их, предусмотрена административная ответственность. Это штраф от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Если документы потеряны повторно в течение года или в особый период — штраф от пятидесяти до не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Ранее мы писали, что такое военный билет, как он должен быть заполнен и что означает каждый пункт в документе.

Напомним, мы рассказывали, чем грозит отсутствие военного билета у военнообязанного украинца.

Также мы сообщали, имеют ли право ТЦК мобилизовать украинцев при обновлении военно-учетных данных.