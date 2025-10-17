Исключение с воинского учета - могут ли исключить через суд

Гражданин на воинском учете. Фото: Varta1

Исключить с воинского учета через суд гражданина, совершившего тяжкое преступление, невозможно. Но и мобилизовать его в определенных ситуациях тоже нет возможности.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Исключить с воинского учета — нереально

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его исключить с воинского учета через суд.

Причиной такого шага мужчина назвал то, что он был осужден за нарушение закона к лишению свободы с испытательным сроком (так называемый "условный срок").

"Вас не исключат с воинского учета, даже через суд, ведь такого основания для исключения не существует", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил, что исключение через суд невозможно.

"Статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" больше не содержит нормы, по которой ранее осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление подлежат исключению из учета", — подчеркнул Айвазян.

Мобилизовать — также невозможно

Вместе с тем, добавил Дерий, и мобилизовать такого гражданина не могут.

"С такой статьей Вас не имеют право мобилизовать, то есть, на учете Вы будете находиться, но призвать на военную службу Вас не имеют права", — подчеркнул юрист.

Это подтвердил и Айвазян, объяснив, почему именно этого гражданина не мобилизуют.

"Такое лицо не подлежит призыву по мобилизации в связи с совершением преступления против основ национальной безопасности Украины", — отметил адвокат.

