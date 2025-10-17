Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Исключение с воинского учета через суд — возможно ли это

Исключение с воинского учета через суд — возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 20:00
обновлено: 19:52
Исключение с воинского учета - могут ли исключить через суд
Гражданин на воинском учете. Фото: Varta1

Исключить с воинского учета через суд гражданина, совершившего тяжкое преступление, невозможно. Но и мобилизовать его в определенных ситуациях тоже нет возможности.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Реклама
Читайте также:

Исключить с воинского учета — нереально

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его исключить с воинского учета через суд.

Причиной такого шага мужчина назвал то, что он был осужден за нарушение закона к лишению свободы с испытательным сроком (так называемый "условный срок").

"Вас не исключат с воинского учета, даже через суд, ведь такого основания для исключения не существует", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, подтвердил, что исключение через суд невозможно.

"Статья 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" больше не содержит нормы, по которой ранее осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление подлежат исключению из учета", — подчеркнул Айвазян.

Мобилизовать — также невозможно

Вместе с тем, добавил Дерий, и мобилизовать такого гражданина не могут.

"С такой статьей Вас не имеют право мобилизовать, то есть, на учете Вы будете находиться, но призвать на военную службу Вас не имеют права", — подчеркнул юрист.

Это подтвердил и Айвазян, объяснив, почему именно этого гражданина не мобилизуют.

"Такое лицо не подлежит призыву по мобилизации в связи с совершением преступления против основ национальной безопасности Украины", — отметил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, что вы действительно исключены из воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть основания для исключения с воинского учета.

суд тяжкие преступления военный учет мобилизация военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации