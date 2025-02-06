СЗЧ, упрощенное возвращение в ВСУ - срок действия

Задержанный военнослужащий. Фото: "Мережа права"

Военнослужащие, которые осуществили свое первое СОЧ до 29 ноября 2024 года, имеют право на возвращение в воинскую часть по упрощенной процедуре. Эта норма действует до 1 марта 2025 года, после чего военному надо будет пройти полную процедуру возвращения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кто имеет право на упрощенную процедуру возвращения из СОЧ

Военнослужащий, который совершил СОЧ (самовольное оставление части), имеет право вернуться на службу.

Те военнослужащие, которые совершили первое СОЧ до 29 ноября 2024 года, имеют право вернуться в ряды ВСУ по упрощенной процедуре без уголовного преследования.

Тех же военных, которые самовольно оставили воинскую часть после 29 ноября, ждет полная процедура возвращения, связанная, в частности, с открытием уголовного дела и расследованием по этому делу.

У военных с первым СОЧ — меньше месяца

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что упрощенная процедура будет действовать для военнослужащих, совершивших СОЧ до 29 ноября 2024 года, не все время.

"Для тех военных, которые самовольно покинули часть до 29 ноября, и это их первое СВЧ, остается возможность вернуться на службу до 1 марта 2025 года по упрощенному алгоритму и восстановиться на службе уже в течение трех дней", — подчеркнул юрист.

Поэтому эти военные имеют меньше месяца времени на возвращение по упрощенному алгоритму.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине количество военнослужащих, которые совершили самовольное оставление части, достигло 200 тысяч.

Добавим, мы сообщали о том, как происходит возвращение из СОЧ по общей процедуре.