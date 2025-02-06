СЗЧ, спрощене повернення в ЗСУ - термін дії

Затриманий військовослужбовець. Фото: "Мережа права"

Військовослужбовці, які здійснили своє перше СЗЧ до 29 листопада 2024 року, мають право на повернення до військової частини за спрощеною процедурою. Ця норма діє до 1 березня 2025 року, після чого військовому треба буде пройти повну процедуру повернення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто має право на спрощену процедуру повернення із СЗЧ

Військовослужбовець, який здійснив СЗЧ (самовільне залишення частини), має право повернутися на службу.

Ті військовослужбовці, які здійснили перше СЗЧ до 29 листопада 2024 року, мають право повернутися до лав ЗСУ за спрощеною процедурою без кримінального переслідування.

На тих же військових, які самовільно залишили військову частину після 29 листопада, чекає повна процедура повернення, пов’язана, зокрема, із відкриттям кримінальної справи та розслідуванням у цій справі.

У військових з першим СЗЧ — менше місяця

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що спрощена процедура діятиме для військовослужбовців, які здійснили СЗЧ до 29 листопада 2024 року, не увесь час.

"Для тих військових, які самовільно покинули частину до 29 листопада, і це їхнє перше СЗЧ, залишається можливість повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів", — підкреслив юрист.

Тож ці військові мають менше місяця часу на повернення за спрощеним алгоритмом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні кількість військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини, досягнула 200 тисяч.

Додамо, ми повідомляли про те, як відбувається повернення із СЗЧ за загальною процедурою.